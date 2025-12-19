https://1prime.ru/20251219/ryba-865731260.html
В России появятся дни "Русской рыбы"
В России появятся дни "Русской рыбы"
2025-12-19T19:32+0300
экономика
россия
бизнес
дальний восток
владимир путин
минздрав
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Потенциал внутреннего потребления рыбы в России реализован не полностью, для его увеличения планируется оптимизировать логистику, а также проводить дни отечественной рыбы в торговых сетях, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции" Яков Адамов. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил на прямой линии, что рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части. Он отметил, что для повышения потребления нужно улучшить логистику и добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны. "Россия полностью обеспечена рыбой и рыбной продукцией, однако потенциал внутреннего потребления сегодня, действительно, реализован не в полной мере. При фактическом уровне потребления порядка 23 килограммов на человека в год он остается ниже рекомендованной Минздравом нормы - около 28 килограммов", - сказал Адамов. По его словам, уже идет работа над оптимизацией логистики. Кроме того, у агентства в планах на следующий год развивать партнерство с отраслевым бизнесом как ключевым драйвером изменений, а также больше работать с молодежной аудиторией. "Одной из стратегических инициатив агентства станет создание единого федерального календаря акций и мероприятий под национальным зонтичным брендом "Русская рыба", формируемого совместно с торговыми сетями. Такой подход позволит обеспечить стабильный круглогодичный спрос на отечественную рыбную продукцию и сформирует синергию в продвижении всего ее разнообразия", - подытожил генеральный директор.
дальний восток
