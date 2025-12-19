https://1prime.ru/20251219/ryba-865731260.html

В России появятся дни "Русской рыбы"

В России появятся дни "Русской рыбы" - 19.12.2025, ПРАЙМ

В России появятся дни "Русской рыбы"

Потенциал внутреннего потребления рыбы в России реализован не полностью, для его увеличения планируется оптимизировать логистику, а также проводить дни... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T19:32+0300

2025-12-19T19:32+0300

2025-12-19T19:32+0300

экономика

россия

бизнес

дальний восток

владимир путин

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75545/82/755458257_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_fc89db111928e7627f37297af5436c49.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Потенциал внутреннего потребления рыбы в России реализован не полностью, для его увеличения планируется оптимизировать логистику, а также проводить дни отечественной рыбы в торговых сетях, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции" Яков Адамов. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил на прямой линии, что рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части. Он отметил, что для повышения потребления нужно улучшить логистику и добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны. "Россия полностью обеспечена рыбой и рыбной продукцией, однако потенциал внутреннего потребления сегодня, действительно, реализован не в полной мере. При фактическом уровне потребления порядка 23 килограммов на человека в год он остается ниже рекомендованной Минздравом нормы - около 28 килограммов", - сказал Адамов. По его словам, уже идет работа над оптимизацией логистики. Кроме того, у агентства в планах на следующий год развивать партнерство с отраслевым бизнесом как ключевым драйвером изменений, а также больше работать с молодежной аудиторией. "Одной из стратегических инициатив агентства станет создание единого федерального календаря акций и мероприятий под национальным зонтичным брендом "Русская рыба", формируемого совместно с торговыми сетями. Такой подход позволит обеспечить стабильный круглогодичный спрос на отечественную рыбную продукцию и сформирует синергию в продвижении всего ее разнообразия", - подытожил генеральный директор.

https://1prime.ru/20251217/ryba-865646072.html

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, дальний восток, владимир путин, минздрав