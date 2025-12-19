Российский рынок акций усилил рост

https://1prime.ru/20251219/rynok--865705746.html
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы усилил рост до 1% - в направлении 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.43 мск увеличивается на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 2779,55 пункта, а с утра максимально поднимался до 2791,25 пункта. В частности, дорожают бумаги ЮГК (+6,6%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Роснефти" (+1,4%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,6%), ПИКа (-1,1%). Рынок частично "заложился" на снижение ключевой ставки Центробанка на 1 процентный пункт, и до заседания (решение регулятор объявит 13.30 мск) может оставаться в режиме ожидания, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать, скорее, середину нашего текущего целевого диапазона 2730-2810 пунктов. Выход из него определят, в первую очередь, итоги заседания ЦБ (мы склонны ждать позитивной реакции рынка)", - добавляет он. При этом инвесторам в российские акции явно понравилось решение Евросоюза отказаться от конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, говорит Джон Волш из Альфа-банка.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ.
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы усилил рост до 1% - в направлении 2800 пунктов по главному индексу, следует
из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.43 мск увеличивается на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 2779,55 пункта, а с утра максимально поднимался до 2791,25 пункта.
В частности, дорожают бумаги ЮГК (+6,6%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Роснефти" (+1,4%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,6%), ПИКа (-1,1%).
Рынок частично "заложился" на снижение ключевой ставки Центробанка на 1 процентный пункт, и до заседания (решение регулятор объявит 13.30 мск) может оставаться в режиме ожидания, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать, скорее, середину нашего текущего целевого диапазона 2730-2810 пунктов. Выход из него определят, в первую очередь, итоги заседания ЦБ (мы склонны ждать позитивной реакции рынка)", - добавляет он.
При этом инвесторам в российские акции явно понравилось решение Евросоюза отказаться от конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, говорит Джон Волш из Альфа-банка.
