Российский рынок акций усилил рост - 19.12.2025
Российский рынок акций усилил рост
2025-12-19T11:54+0300
2025-12-19T11:54+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы усилил рост до 1% - в направлении 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.43 мск увеличивается на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 2779,55 пункта, а с утра максимально поднимался до 2791,25 пункта. В частности, дорожают бумаги ЮГК (+6,6%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Роснефти" (+1,4%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,6%), ПИКа (-1,1%). Рынок частично "заложился" на снижение ключевой ставки Центробанка на 1 процентный пункт, и до заседания (решение регулятор объявит 13.30 мск) может оставаться в режиме ожидания, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать, скорее, середину нашего текущего целевого диапазона 2730-2810 пунктов. Выход из него определят, в первую очередь, итоги заседания ЦБ (мы склонны ждать позитивной реакции рынка)", - добавляет он. При этом инвесторам в российские акции явно понравилось решение Евросоюза отказаться от конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, говорит Джон Волш из Альфа-банка.
рынок, индексы, торги, украина, евгений локтюхов, мосбиржа, югк, мосэнерго
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, УКРАИНА, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, ЮГК, Мосэнерго
11:54 19.12.2025
 
Российский рынок акций усилил рост

Российский рынок акций усилил рост до одного процента

Вывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы усилил рост до 1% - в направлении 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.43 мск увеличивается на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 2779,55 пункта, а с утра максимально поднимался до 2791,25 пункта.
В частности, дорожают бумаги ЮГК (+6,6%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Роснефти" (+1,4%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,6%), ПИКа (-1,1%).
Рынок частично "заложился" на снижение ключевой ставки Центробанка на 1 процентный пункт, и до заседания (решение регулятор объявит 13.30 мск) может оставаться в режиме ожидания, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать, скорее, середину нашего текущего целевого диапазона 2730-2810 пунктов. Выход из него определят, в первую очередь, итоги заседания ЦБ (мы склонны ждать позитивной реакции рынка)", - добавляет он.
При этом инвесторам в российские акции явно понравилось решение Евросоюза отказаться от конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, говорит Джон Волш из Альфа-банка.
