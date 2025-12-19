https://1prime.ru/20251219/rynok--865713378.html

Российский рынок акций перешел в минус после решения ЦБ по ставке

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.36 мск снижается на 0,22% к предыдущему закрытию, до 2 746,07 пункта. До решения ЦБ РФ индикатор демонстрировал рост более чем на 1%. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

