Российский рынок акций перешел в минус после решения ЦБ по ставке

2025-12-19T13:41+0300
2025-12-19T13:41+0300
2025-12-19T13:41+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.36 мск снижается на 0,22% к предыдущему закрытию, до 2 746,07 пункта. До решения ЦБ РФ индикатор демонстрировал рост более чем на 1%. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Мосбиржа снизилась на 0,22% после снижения ключевой ставки ЦБ до 16% годовых