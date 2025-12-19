https://1prime.ru/20251219/rynok-865730261.html

Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии пятницы на 0,36%

Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии пятницы на 0,36% - 19.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии пятницы на 0,36%

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,36%, но вырос за неделю, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T19:08+0300

2025-12-19T19:08+0300

2025-12-19T19:08+0300

экономика

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,36%, но вырос за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,36%, до 2 743,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,22%, до 1 070,5 пункта, а индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,24%, до 1 118,85 пункта. За неделю основной индекс вырос на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,59%, РТС – на 1,1%.

https://1prime.ru/20251219/rubl--865723987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс