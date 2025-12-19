Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии пятницы на 0,36%

https://1prime.ru/20251219/rynok-865730261.html
2025-12-19T19:08+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,36%, но вырос за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,36%, до 2 743,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,22%, до 1 070,5 пункта, а индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,24%, до 1 118,85 пункта. За неделю основной индекс вырос на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,59%, РТС – на 1,1%.
