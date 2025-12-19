Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

https://1prime.ru/20251219/rynok-865733784.html

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится за неделю на 1,2%, до 2777 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом вырастет в пределах 1 доллара, до 61,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе – останется около 1,17 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 10 копеек - до 11,41 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 78 копеек, до 81,5 рубля, евро – на 32 копейки, до 94,83 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Геополитические сигналы остаются противоречивыми, но надежд на благоприятный исход переговоров по Украине инвесторы явно не теряют. Также они позитивно восприняли отказ властей ЕС от изъятия замороженных российских активов. Волатильность на новостях в ближайшее время наверняка сохранится", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". ЦБ опустил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, а часть рынка закладывала более уверенный шаг, опираясь на опережающие прогноз регулятора темпы снижения инфляции, поэтому в моменте после заседания Центробанка мы увидели спад в индексе Мосбиржи, добавил он. "Банк России принял ожидаемое решение по ключевой ставке, которое с одной стороны несколько охладит оптимизм на рынках", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Понижательная коррекция мировых фондовых площадок возобновилась, под ударом ИИ-сегмент. Тем не менее инвесторы продолжают сохранять интерес к акциям циклических компаний, которые заметно отстали от технологического сегмента в текущем году", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Ожидания по траектории базовой ставки ФРС США несколько смягчились, что также добавляет привлекательности акциям из реальных секторов экономики, добавил он. "На следующей неделе понизится активность инвесторов – некоторые участники торгов уже могли сформировать портфели "с прицелом" на начало следующего года и при отсутствии существенных событий возьмут паузу в принятии инвестиционных решений", - отметил Богдан Зварич из ПСБ. "Основные события в России и мире, такие как саммит ЕС, большая пресс-конференция президента Владимира Путина и решение Банка России о ключевой ставке, состоялись на уходящей неделе, поэтому неудивительно, что следующая неделя будет, скорее всего, более спокойной. В основном драйверами фондового рынка станут корпоративные новости", - заключила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Рубль под давлением Вряд ли курсы инвалют продвинутся сильно выше в ближайшее время – на стороне рубля может выступать декабрьский налоговый период, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Не будем забывать и ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу в эквиваленте около 15 миллиардов рублей. Тем не менее мы считаем, что до января доллар может достигнуть 82-83 рублей и в январе продолжит дорожать с первой целью в 85 рублей", - добавляет он. Динамика основных валютных пар будет, как и ранее, характеризоваться волатильностью, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Курс доллара может торговаться в диапазоне 80-83 рубля, евро - в диапазоне 93-95 рублей, а юаня - в районе 11,3-11,5 рубля", - оценивает он. Ожидаемое решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку только до 16% годовых снизит волатильность на российском валютном рынке, полагает Вайсберг из ИК "Регион". Динамика индексов Российский фондовый рынок на предстоящей неделе сохраняет базу для развития повышения при положении выше поддержки 2705 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". На следующей неделе индекс Мосбиржи, вероятно, протестирует диапазон 2700–2800 пунктов с умеренным ростом, отыгрывая снижение ключевой ставки Банка России на 0,5 процентного пункта и риторику регулятора, комментирует Вишневский из "Цифра брокер". На следующей неделе российский фондовый рынок может продолжить движение в диапазоне 2700-2800 пунктов, прогнозирует Зварич из ПСБ. "В последнюю полную декабрьскую торговую неделю активность участников торгов может быть невысокой из-за приближающихся новогодних праздников, обороты могут падать. Тем не менее при выраженном геополитическом позитиве организовать поход к 2800 пунктов и чуть выше вполне реально. Снизу выделяется область поддержки над 2700 пунктов", - считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

