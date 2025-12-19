Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/sammit-865699555.html
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах - 19.12.2025, ПРАЙМ
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах
Упоминания о российских замороженных активах нет в итоговом тексте саммита ЕС о кредите Украине, следует из опубликованного по итогам встречи документа. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T08:37+0300
2025-12-19T08:37+0300
экономика
газ
россия
финансы
украина
венгрия
чехия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Упоминания о российских замороженных активах нет в итоговом тексте саммита ЕС о кредите Украине, следует из опубликованного по итогам встречи документа. В выводах, в частности, указывается, что лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансирования в размере 90 миллиардов евро в виде заимствования на финансовых рынках под гарантии бюджета ЕС с исключением из этих обязательств Венгрии, Чехии и Словакии. Также содержится упоминание о том, что тема Украины будет обсуждаться на следующем саммите. В то же время, упоминание об активах России в главе, касающейся Украины, отсутствует.
https://1prime.ru/20251219/makron--865698736.html
украина
венгрия
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, финансы, украина, венгрия, чехия, ес
Экономика, Газ, РОССИЯ, Финансы, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЧЕХИЯ, ЕС
08:37 19.12.2025
 
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах

В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания об активах России

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Упоминания о российских замороженных активах нет в итоговом тексте саммита ЕС о кредите Украине, следует из опубликованного по итогам встречи документа.
В выводах, в частности, указывается, что лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансирования в размере 90 миллиардов евро в виде заимствования на финансовых рынках под гарантии бюджета ЕС с исключением из этих обязательств Венгрии, Чехии и Словакии. Также содержится упоминание о том, что тема Украины будет обсуждаться на следующем саммите.
В то же время, упоминание об активах России в главе, касающейся Украины, отсутствует.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
08:27
 
ЭкономикаГазРОССИЯФинансыУКРАИНАВЕНГРИЯЧЕХИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала