В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах - 19.12.2025, ПРАЙМ
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах
Упоминания о российских замороженных активах нет в итоговом тексте саммита ЕС о кредите Украине, следует из опубликованного по итогам встречи документа. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T08:37+0300
2025-12-19T08:37+0300
2025-12-19T08:37+0300
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Упоминания о российских замороженных активах нет в итоговом тексте саммита ЕС о кредите Украине, следует из опубликованного по итогам встречи документа. В выводах, в частности, указывается, что лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансирования в размере 90 миллиардов евро в виде заимствования на финансовых рынках под гарантии бюджета ЕС с исключением из этих обязательств Венгрии, Чехии и Словакии. Также содержится упоминание о том, что тема Украины будет обсуждаться на следующем саммите. В то же время, упоминание об активах России в главе, касающейся Украины, отсутствует.
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания о российских активах
В итоговом тексте саммита ЕС по Украине нет упоминания об активах России