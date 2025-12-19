https://1prime.ru/20251219/samolety-865722390.html

России нужны отечественные самолеты, заявил Путин

2025-12-19T16:09+0300

экономика

бизнес

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. России совершенно точно нужны отечественные самолеты, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

