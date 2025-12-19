https://1prime.ru/20251219/samolety-865722390.html
России нужны отечественные самолеты, заявил Путин
России нужны отечественные самолеты, заявил Путин - 19.12.2025, ПРАЙМ
России нужны отечественные самолеты, заявил Путин
России совершенно точно нужны отечественные самолеты, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T16:09+0300
2025-12-19T16:09+0300
2025-12-19T16:09+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865652679_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_3cf697976c2ae013cb391b9bfada4fa4.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. России совершенно точно нужны отечественные самолеты, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20251218/indiya-865659135.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865652679_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bda9879f16d18932a7b74c797e9ff226.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
России нужны отечественные самолеты, заявил Путин
Путин: России совершенно точно нужны отечественные самолеты
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. России совершенно точно нужны отечественные самолеты, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
СМИ: самолет, пропавший 13 лет назад найден в аэропорту