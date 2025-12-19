https://1prime.ru/20251219/sberbank--865722814.html
Сбербанк снизит минимальную ставку по рыночной ипотеке
2025-12-19T16:20+0300
2025-12-19T16:20+0300
2025-12-19T16:20+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сбербанк после решения ЦБ по ключевой ставке снижает с 25 декабря минимальную ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 15,9%, сообщила пресс-служба кредитной организации. ЦБ РФ в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "С 25 декабря "Сбер" улучшает условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины "Домклик": максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1% до 1,5%. Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,9% — на покупку первичного жилья", - сообщил Сбербанк. Отмечается, что минимальная ставка на покупку вторичного жилья составит 16,5%. В пресс-службе банка уточнили, что минимальные ставки на "Домклик" на сегодняшний день составляют 17,4% на покупку первичного жилья и 17,8% - на покупку вторичного.
