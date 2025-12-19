Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк снизит минимальную ставку по рыночной ипотеке - 19.12.2025
Сбербанк снизит минимальную ставку по рыночной ипотеке
Сбербанк снизит минимальную ставку по рыночной ипотеке - 19.12.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизит минимальную ставку по рыночной ипотеке
Сбербанк после решения ЦБ по ключевой ставке снижает с 25 декабря минимальную ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 15,9%, сообщила... | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сбербанк после решения ЦБ по ключевой ставке снижает с 25 декабря минимальную ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 15,9%, сообщила пресс-служба кредитной организации. ЦБ РФ в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "С 25 декабря "Сбер" улучшает условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины "Домклик": максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1% до 1,5%. Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,9% — на покупку первичного жилья", - сообщил Сбербанк. Отмечается, что минимальная ставка на покупку вторичного жилья составит 16,5%. В пресс-службе банка уточнили, что минимальные ставки на "Домклик" на сегодняшний день составляют 17,4% на покупку первичного жилья и 17,8% - на покупку вторичного.
16:20 19.12.2025
 
Сбербанк снизит минимальную ставку по рыночной ипотеке

Сбербанк с 25 декабря снизит минимальную ставку по рыночной ипотеке до 15,9%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Логотип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сбербанк после решения ЦБ по ключевой ставке снижает с 25 декабря минимальную ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 15,9%, сообщила пресс-служба кредитной организации.
ЦБ РФ в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"С 25 декабря "Сбер" улучшает условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины "Домклик": максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1% до 1,5%. Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,9% — на покупку первичного жилья", - сообщил Сбербанк.
Отмечается, что минимальная ставка на покупку вторичного жилья составит 16,5%.
В пресс-службе банка уточнили, что минимальные ставки на "Домклик" на сегодняшний день составляют 17,4% на покупку первичного жилья и 17,8% - на покупку вторичного.
