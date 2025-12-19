https://1prime.ru/20251219/sberbank--865722992.html

Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам

2025-12-19T16:20+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сбербанк после решения ЦБ РФ по ключевой ставке снижает с 22 декабря минимальную ставку по потребительским кредитам на 0,5 процентного пункта - до 19,4% годовых, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. ЦБ в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "С 22 декабря минимальная ставка потребительских кредитов снизится до 19,4% годовых", - говорится в сообщении Сбербанка. В пресс-службе банка уточнили, что сейчас минимальная ставка по потребкредитам составляет 19,9% годовых. Таким образом, она будет снижена на 0,5 процентного пункта. "При этом Сбер сохраняет для вкладчиков максимальную ставку по вкладам до 16% годовых до 5 января 2026 года", - добавили в банке.

