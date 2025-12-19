https://1prime.ru/20251219/serebro-865561842.html

Спохватились: этот металл дорожает сильнее, чем золото

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. За период с начала 2025 года долларовая цена серебра выросла на 114,4%, что стало самым высоким результатом по доходности среди всех драгоценных металлов. Для сравнения цены золота, платины и палладия за этот же период прибавили в долларовом выражении 64,9%, 95,1% и 69,0%, соответственно.Столь сильная динамика, в частности, стала следствием геополитической напряженности из-за активного введения с апреля этого года тарифных ограничений со стороны США в отношении многих ключевых стран-партнеров (странами ЕС, а также Китая и Индии). Эти ограничения ожидаемо привели к росту темпов инфляции в США: если по итогам апреля 2025 года инфляция в годовом выражении составляла 2,3%, то по итогам ноября этот показатель вырос до 3,0%, что является максимальным уровнем за последние два года.Одновременно с этим на прошедшем на прошлой неделе заседании Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США было принято решение о дальнейшем снижении базовой процентной ставки до диапазона 3,50–3,75%. Таким образом, это уже шестое понижение ставки с уровня в 5,50% на конец 2023 года. На этом фоне курс доллара США обновил минимальные уровни к шести основным валютам: индекс DXY ушел ниже 100 и вплотную приблизился к минимумам за последние 3 года.В такие периоды драгоценные металлы во главе с золотом традиционно рассматриваются инвесторами в качестве "тихой гавани". Однако в отличие от золота, спрос на которое обусловлен именно интересом со стороны финансовых инвесторов (центральных банков стран, спроса на ювелирные украшения, слитки и монеты), динамика цены на серебро в значительной степени зависит и от спроса со стороны промышленных потребителей.По данным World Silver Institute по итогам 10М2025 года на них пришлось 78% от совокупного спроса на этот металл. Напомним, что серебро активно используется в производстве солнечных панелей, микроэлектроники необходимой для производства электромобилей и гибридов с ДВС, а также производства микросхем, столь необходимых для развития сектора информационных технологий в области ИИ.Факторы ростаВажно отметить, что в отличие от других драгоценных металлов, физический спрос и предложение на которые ожидаются относительно сбалансированными в следующие 2–3 года, физический спрос на серебро продолжит существенно превышать предложение. Так по данным World Silver Institute по итогам 2024FY дефицит предложения составил 148,9 млн унций, что эквивалентно 15% совокупного предложения. По итогам 2025 года оценка дефицита составляет 95 млн унций.В дополнение к этому на фоне кратного роста цен на золото с октября 2022 года инвесторы стали более активно вкладывать средства в менее ликвидные драгоценные металлы, прежде всего, серебро и платину. Так по данным World Silver Institute по итогам 10М2025 Индия стала лидером по физическим объемам импорта серебра, импортировав за этот период 170 млн унций. Это эквивалентно 20.9% от мировых объемов производства этого металла с начала года. Одновременно с этим совокупный объем инвестиций розничных инвесторов в ETF на серебро по данным Bloomberg обновил максимум за последние пять лет, превысив $67 млрд.Важно отметить, что с учетом более низкой ликвидности в сравнении с ликвидностью рынка золота серебро традиционно рассматривается инвесторами как актив, позволяющий получить опосредованную экспозицию на рынок золота с более высокой бетой (мерой рыночного риска) и более высокой волатильностью. Традиционно финансовые инвесторы в серебро ориентируются на показатель отношения цен золота и серебра. В последние 5 лет этот показатель стабильно варьируется в диапазоне 90:1 – 80:1. Таким образом, продолжение роста цен на золото может стать важным драйвером для дальнейшего роста цены серебра.Способы инвестированияНаиболее традиционным способом покупки серебра является приобретение физического металла. Инвестор может купить его в виде слитков, инвестиционных монет или ювелирных украшений, однако стоит помнить про ряд ограничений и нюансов.На стоимость инвестиционных и памятных монет, помимо массы, влияет тираж.Однако покупать физический металл необязательно. Вместо этого можно:У каждого из этих способов есть преимущества перед покупкой физического металла: они более ликвидны и не требуют дополнительных трат на хранение.Так, ОМС напоминает банковский счет, на который покупается металл, а его можно продавать, пополнять или выводить с него деньги. При этом разница между покупкой и продажей на ОМС может быть существенной, курс устанавливает банк, а НДФЛ при продаже необходимо будет заплатить самостоятельно.В случае с покупкой акций компаний-производителей серебра важно учитывать то, что производство серебра является чаще всего является побочным процессом производства золота и меди, поэтому на динамику котировок акций таких компаний влияют не только котировки на само серебро, но и другие факторы: финансовое и операционное положение компании, корпоративное управление, способы распределение капитала и прочее.Паи биржевых фондов на серебро обеспечены физическим металлом, при этом инвестор не обременяет себя хлопотами с его закупкой, доставкой, хранением и т.п. Цена покупки и продажи паев устанавливается исключительно рыночным способом. Именно поэтому во всем мире так популярны вложения в драгоценные металлы через ETF, и именно поэтому такие фонды могут влиять на динамику самого металла.Автор – Старший портфельный управляющий УК "Первая" Александра Фалкова

