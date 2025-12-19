https://1prime.ru/20251219/shkola-865696547.html

Камчатская школа олимпийского резерва обжалует штраф за ранение ребенка

Камчатская школа олимпийского резерва обжалует штраф за ранение ребенка - 19.12.2025, ПРАЙМ

Камчатская школа олимпийского резерва обжалует штраф за ранение ребенка

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Камчатская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта обжалует в арбитражном суде штраф в 400 тысяч... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T05:10+0300

2025-12-19T05:10+0300

2025-12-19T05:10+0300

общество

бизнес

экономика

камчатский край

росгвардия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865696547.jpg?1766110204

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Камчатская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта обжалует в арбитражном суде штраф в 400 тысяч рублей, наложенный Росгвардией за нарушения, которые привели к ранению ребёнка из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба суда. "Администрация школы решила обжаловать постановление Росгвардии в арбитражном суде, пытаясь оспорить применение правил хранения спортивного пневматического оружия в конкретном случае", - проинформировал арбитражный суд в пресс-релизе. Поводом для наложения штрафа послужил несчастный случай, произошедший 1 октября 2025 года. Как уточнили в суде, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова во время занятия одна из воспитанниц 2013 года рождения случайно нажала на спусковой крючок пневматической винтовки "Алекс", ствол которой был направлен в сторону другой девочки, ее ровесницы. "Пуля попала в лицо, травмировав глаз и застряв в переносице", - следует из материалов дела. В ходе внеплановой проверки после инцидента Росгвардия выявила грубые нарушения. "Проверка Росгвардии, проведенная после инцидента, установила, что спортивное пневматическое оружие (около 30 единиц винтовок "БИ-7-5" и "Алекс-С1") годами хранилось не в специальной оружейной комнате в сейфах, а в кабинетах тренеров", - отмечается в документах. По результатам проверки Управление Росгвардии по Камчатскому краю привлекло учреждение к административной ответственности. "Юридическому лицу назначен штраф в размере 400 тысяч рублей", - сообщается в релизе. Росгвардия настаивает на законности своих действий. "В своем возражении Управление Росгвардии разъяснило, что спортивное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж (как и используемое в школе) подпадает под действие всех ключевых норм закона "Об оружии" о безопасном хранении и обязательном учете", - пояснили в ведомстве. Предварительное судебное заседание назначено на 24 декабря 2025 года.

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, камчатский край, росгвардия