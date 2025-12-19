Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Камчатская школа олимпийского резерва обжалует штраф за ранение ребенка
Камчатская школа олимпийского резерва обжалует штраф за ранение ребенка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Камчатская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта обжалует в арбитражном суде штраф в 400 тысяч рублей, наложенный Росгвардией за нарушения, которые привели к ранению ребёнка из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба суда. "Администрация школы решила обжаловать постановление Росгвардии в арбитражном суде, пытаясь оспорить применение правил хранения спортивного пневматического оружия в конкретном случае", - проинформировал арбитражный суд в пресс-релизе. Поводом для наложения штрафа послужил несчастный случай, произошедший 1 октября 2025 года. Как уточнили в суде, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова во время занятия одна из воспитанниц 2013 года рождения случайно нажала на спусковой крючок пневматической винтовки "Алекс", ствол которой был направлен в сторону другой девочки, ее ровесницы. "Пуля попала в лицо, травмировав глаз и застряв в переносице", - следует из материалов дела. В ходе внеплановой проверки после инцидента Росгвардия выявила грубые нарушения. "Проверка Росгвардии, проведенная после инцидента, установила, что спортивное пневматическое оружие (около 30 единиц винтовок "БИ-7-5" и "Алекс-С1") годами хранилось не в специальной оружейной комнате в сейфах, а в кабинетах тренеров", - отмечается в документах. По результатам проверки Управление Росгвардии по Камчатскому краю привлекло учреждение к административной ответственности. "Юридическому лицу назначен штраф в размере 400 тысяч рублей", - сообщается в релизе. Росгвардия настаивает на законности своих действий. "В своем возражении Управление Росгвардии разъяснило, что спортивное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж (как и используемое в школе) подпадает под действие всех ключевых норм закона "Об оружии" о безопасном хранении и обязательном учете", - пояснили в ведомстве. Предварительное судебное заседание назначено на 24 декабря 2025 года.
05:10 19.12.2025
 
Камчатская школа олимпийского резерва обжалует штраф за ранение ребенка

Камчатская школа олимпийского резерва обжалует штраф за ранение ребенка из винтовки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Камчатская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта обжалует в арбитражном суде штраф в 400 тысяч рублей, наложенный Росгвардией за нарушения, которые привели к ранению ребёнка из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба суда.
"Администрация школы решила обжаловать постановление Росгвардии в арбитражном суде, пытаясь оспорить применение правил хранения спортивного пневматического оружия в конкретном случае", - проинформировал арбитражный суд в пресс-релизе.
Поводом для наложения штрафа послужил несчастный случай, произошедший 1 октября 2025 года. Как уточнили в суде, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова во время занятия одна из воспитанниц 2013 года рождения случайно нажала на спусковой крючок пневматической винтовки "Алекс", ствол которой был направлен в сторону другой девочки, ее ровесницы.
"Пуля попала в лицо, травмировав глаз и застряв в переносице", - следует из материалов дела.
В ходе внеплановой проверки после инцидента Росгвардия выявила грубые нарушения. "Проверка Росгвардии, проведенная после инцидента, установила, что спортивное пневматическое оружие (около 30 единиц винтовок "БИ-7-5" и "Алекс-С1") годами хранилось не в специальной оружейной комнате в сейфах, а в кабинетах тренеров", - отмечается в документах.
По результатам проверки Управление Росгвардии по Камчатскому краю привлекло учреждение к административной ответственности. "Юридическому лицу назначен штраф в размере 400 тысяч рублей", - сообщается в релизе.
Росгвардия настаивает на законности своих действий. "В своем возражении Управление Росгвардии разъяснило, что спортивное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж (как и используемое в школе) подпадает под действие всех ключевых норм закона "Об оружии" о безопасном хранении и обязательном учете", - пояснили в ведомстве.
Предварительное судебное заседание назначено на 24 декабря 2025 года.
 
Заголовок открываемого материала