https://1prime.ru/20251219/slutskij-865693783.html

Слуцкий предложил закрепить единый порядок признания многодетных семей

Слуцкий предложил закрепить единый порядок признания многодетных семей - 19.12.2025, ПРАЙМ

Слуцкий предложил закрепить единый порядок признания многодетных семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить на федеральном уровне единый порядок, согласно которому удостоверение многодетной семьи, выданное в любом регионе... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T01:11+0300

2025-12-19T01:11+0300

2025-12-19T01:11+0300

россия

общество

экономика

рф

москва

московская область

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865693783.jpg?1766095876

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить на федеральном уровне единый порядок, согласно которому удостоверение многодетной семьи, выданное в любом регионе России, должно автоматически признаваться во всех субъектах РФ и давать право на одинаковые меры социальной поддержки на всей территории страны. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность проработки вопроса о закреплении на федеральном уровне единого порядка признания удостоверения многодетной семьи, выданного в установленном порядке в одном субъекте РФ при предоставлении мер социальной поддержки на всей территории РФ", - сказано в документе. В обращении отмечается, что для многодетных семей в России, воспитывающих трех и более детей, положены меры социальной поддержки, среди которых: пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, профессиональное обучение и иные меры. Кроме того, регионы РФ вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, а также определять порядок и условия их предоставления. В документе отмечается, что для обеспечения единообразного подхода к подтверждению статуса многодетной семьи на территории РФ был утвержден единый образец соответствующего удостоверения, изготовление и выдачу которого обеспечивают высшие должностные лица субъектов РФ. "Вместе с тем в адрес ЛДПР поступают обращения граждан РФ о том, что получение удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, в одном регионе не позволяет им претендовать на меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям в другом регионе в случае смены места жительства или места обучения детей. Так, по словам заявителей, детям из многодетных семей, проживающим и зарегистрированным в городе Москве, но обучающимся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области, отказывают в предоставлении бесплатного питания ввиду того, что удостоверение выдано исполнительными органами города Москвы, а не Московской области", - говорится в документе. Слуцкий подчеркивает, что приведенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии единообразного подхода к признанию статуса многодетной семьи при предоставлении мер социальной поддержки на территории РФ. По его словам, это приводит к ограничению прав и дифференциации мер социальной поддержки многодетных семей в зависимости от региона проживания, обучения детей либо временного пребывания. "ЛДПР считает целесообразным установить единый правовой статус удостоверения многодетной семьи, обеспечивающий гарантированное получение основных мер социальной поддержки. К таким мерам предлагается отнести бесплатное питание и бесплатный проезд на общественном транспорте для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях и предоставление льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты. Указанные меры социальной поддержки должны предоставляться независимо от субъекта РФ, в котором выдано удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи", - заключается в обращении.

рф

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, московская область, леонид слуцкий, лдпр