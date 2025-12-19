https://1prime.ru/20251219/smi-865696222.html

СМИ: на саммите в Брюсселе обсуждают заимствования из бюджета ЕС

СМИ: на саммите в Брюсселе обсуждают заимствования из бюджета ЕС - 19.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: на саммите в Брюсселе обсуждают заимствования из бюджета ЕС

Вместо идеи использования замороженных российских активов для кредита Украине на саммите в Брюсселе сейчас обсуждают заимствования из бюджета ЕС, передает... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T04:57+0300

2025-12-19T04:57+0300

2025-12-19T04:57+0300

финансы

россия

экономика

украина

рф

брюссель

ес

euroclear

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865696222.jpg?1766109471

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Вместо идеи использования замороженных российских активов для кредита Украине на саммите в Брюсселе сейчас обсуждают заимствования из бюджета ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. "Замороженные активы (РФ) пока не рассматриваются. Сейчас ведутся переговоры о кредите, основанном на резервах в бюджете ЕС", — сказал один из дипломатов. Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле. Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.

украина

рф

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, рф, брюссель, ес, euroclear, евросовет