Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Бельгии начал новую главу в истории ЕС, пишут СМИ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/smi-865702851.html
Премьер Бельгии начал новую главу в истории ЕС, пишут СМИ
Премьер Бельгии начал новую главу в истории ЕС, пишут СМИ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии начал новую главу в истории ЕС, пишут СМИ
Победа премьера Бельгии Барта де Вевера, выступившего против идеи ЕС о конфискации замороженных российских активов, знаменует начало новой драматической главы в | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:26+0300
2025-12-19T10:26+0300
экономика
мировая экономика
бельгия
рф
европа
ес
politico
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865702699_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_932d8b290e163dbcaa12d69f518df1f3.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Победа премьера Бельгии Барта де Вевера, выступившего против идеи ЕС о конфискации замороженных российских активов, знаменует начало новой драматической главы в истории Евросоюза, пишет газета Politico. Ранее бельгийский премьер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала. "На протяжении десятилетий Бельгия была сердцем Европы. Тот факт, что её нынешний премьер-министр боролся против ЕС и победил, открывает новую драматическую главу в истории блока... Воинственная позиция Барта де Вевера означает ещё одну победу для лидера, выступающего против истеблишмента", - пишет издание, указывая на "раскол в европейском единстве". Как отмечает Politico, в четверг днём многие правительства стран ЕС полагали, что премьер Бельгии все-таки отступит, однако он этого не сделал. "В принципе, он (Барт де Вевер - ред.) получил все, что хотел", - сказал один из дипломатов ЕС после завершения саммита. Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
https://1prime.ru/20251219/makron--865698736.html
бельгия
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865702699_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_bb4d7aeee26c1c562fc4f800b9dada33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бельгия, рф, европа, ес, politico, евросовет
Экономика, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, РФ, ЕВРОПА, ЕС, Politico, Евросовет
10:26 19.12.2025
 
Премьер Бельгии начал новую главу в истории ЕС, пишут СМИ

Politico: победа де Вевера знаменует новую драматическую главу в истории ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Победа премьера Бельгии Барта де Вевера, выступившего против идеи ЕС о конфискации замороженных российских активов, знаменует начало новой драматической главы в истории Евросоюза, пишет газета Politico.
Ранее бельгийский премьер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
"На протяжении десятилетий Бельгия была сердцем Европы. Тот факт, что её нынешний премьер-министр боролся против ЕС и победил, открывает новую драматическую главу в истории блока... Воинственная позиция Барта де Вевера означает ещё одну победу для лидера, выступающего против истеблишмента", - пишет издание, указывая на "раскол в европейском единстве".
Как отмечает Politico, в четверг днём многие правительства стран ЕС полагали, что премьер Бельгии все-таки отступит, однако он этого не сделал.
"В принципе, он (Барт де Вевер - ред.) получил все, что хотел", - сказал один из дипломатов ЕС после завершения саммита.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
08:27
 
ЭкономикаМировая экономикаБЕЛЬГИЯРФЕВРОПАЕСPoliticoЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала