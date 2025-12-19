Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе - 19.12.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе - 19.12.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:58+0300
2025-12-19T10:58+0300
общество
россия
рф
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84313/34/843133495_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_71eb7181012205306d3edbf65931c973.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ. "Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в законе. Законом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. В сопроводительных документах отмечается, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.
рф
общество , россия, рф, совет федерации
Общество , РОССИЯ, РФ, Совет Федерации
10:58 19.12.2025
 
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе

Совет Федерации одобрил закон, закрепляющий наличие крестов на российском гербе

© РИА Новости . Павел Лисицын
Герб России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Герб России. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ.
"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в законе.
Законом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
В сопроводительных документах отмечается, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.
