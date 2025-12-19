https://1prime.ru/20251219/sovfed--865704012.html
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ.
"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в законе.
Законом дополняется описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
В сопроводительных документах отмечается, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.
