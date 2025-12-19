https://1prime.ru/20251219/sovfed--865704148.html

Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет

2025-12-19T10:59+0300

общество

россия

рф

совет федерации

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ. Согласно закону, возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижается с 18 до 14 лет в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России. Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.

