Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет - 19.12.2025, ПРАЙМ
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет
19.12.2025
2025-12-19T10:59+0300
2025-12-19T10:59+0300
2025-12-19T10:59+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ. Согласно закону, возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижается с 18 до 14 лет в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России. Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ.
Согласно закону, возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижается с 18 до 14 лет в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ
.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
