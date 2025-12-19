Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет - 19.12.2025, ПРАЙМ
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет - 19.12.2025, ПРАЙМ
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:59+0300
2025-12-19T10:59+0300
общество
россия
рф
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859757580_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_37e771fc8e04bd76f193ef932a6071bf.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ. Согласно закону, возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижается с 18 до 14 лет в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России. Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
рф
общество , россия, рф, совет федерации
Общество , РОССИЯ, РФ, Совет Федерации
10:59 19.12.2025
 
Совфед снизил возраст принесения присяги гражданина до 14 лет

Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

© РИА Новости Российский паспорт
Российский паспорт - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ.
Согласно закону, возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижается с 18 до 14 лет в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
Герб России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе
10:58
 
Общество РОССИЯ РФ Совет Федерации
 
 
