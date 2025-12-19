https://1prime.ru/20251219/sovfed--865704642.html

Совфед ужесточил ответственность банков за нарушение прав потребителей

19.12.2025, ПРАЙМ. Совфед ужесточил ответственность банков за нарушение прав потребителей

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, ужесточающий ответственность банков за систематическое нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений. Документ направлен на повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг и предупреждение нарушений законодательства банками РФ путем повышения штрафов за такие нарушения. Сейчас штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также за неисполнение его предписаний об их устранении, устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно. Согласно пояснительной записке, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ. В связи с этим закон устанавливает такие штрафы исходя из размера собственных средств кредитной организации и вводит вместо максимальных минимальные размеры штрафов. В результате штраф за нарушение соответствующих законов и актов составит до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей. Помимо количества совершенных нарушений, ЦБ при принятии решения о штрафе будет оценивать и долю недобросовестных операций, чреватых убытками клиентов или сопровождавшихся нарушениями, в общем объеме соответствующих сделок банка. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

