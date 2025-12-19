https://1prime.ru/20251219/sovfed--865706103.html

Совфед одобрил закон, разрешающий кандидатам указывать статус самозанятого

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий кандидатам на выборах указывать в качестве рода занятий статус самозанятого. Законом устанавливается, что лицо, поставленное на учет как самозанятый, вправе указать это в качестве своего рода занятий, за исключением случая, если указанное лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.

