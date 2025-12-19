Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон, разрешающий кандидатам указывать статус самозанятого - 19.12.2025
https://1prime.ru/20251219/sovfed--865706103.html
Совфед одобрил закон, разрешающий кандидатам указывать статус самозанятого
Совфед одобрил закон, разрешающий кандидатам указывать статус самозанятого - 19.12.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон, разрешающий кандидатам указывать статус самозанятого
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий кандидатам на выборах указывать в качестве рода занятий статус самозанятого. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T11:58+0300
2025-12-19T11:58+0300
общество
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860625161_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_db6f4bcee40250f6facc60f6e6e27802.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий кандидатам на выборах указывать в качестве рода занятий статус самозанятого. Законом устанавливается, что лицо, поставленное на учет как самозанятый, вправе указать это в качестве своего рода занятий, за исключением случая, если указанное лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.
https://1prime.ru/20251219/sovfed--865704148.html
2025
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
11:58 19.12.2025
 
Совфед одобрил закон, разрешающий кандидатам указывать статус самозанятого

Совфед разрешил кандидатам указывать статус самозанятого в качестве рода занятий

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий кандидатам на выборах указывать в качестве рода занятий статус самозанятого.
Законом устанавливается, что лицо, поставленное на учет как самозанятый, вправе указать это в качестве своего рода занятий, за исключением случая, если указанное лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.
10:59
 
Общество, Совет Федерации
 
 
