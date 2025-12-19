https://1prime.ru/20251219/sovfed-865692860.html

Совфед рассмотрит более 60 законов, в том числе ратификации

Совфед рассмотрит более 60 законов, в том числе ратификации - 19.12.2025, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит более 60 законов, в том числе ратификации

Совфед в пятницу рассмотрит более 60 законов, включая ратификации, ужесточение штрафов за нарушение требований к перевозке детей, наказание для дезертиров,... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T00:22+0300

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Совфед в пятницу рассмотрит более 60 законов, включая ратификации, ужесточение штрафов за нарушение требований к перевозке детей, наказание для дезертиров, вопрос назначения пенсий за выслугу лет гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях. В повестке заседания – ратификация Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик о выдаче, Соглашения об основах отношений между РФ и Республикой Мали, а также ратификация Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Сенаторы рассмотрят поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров или услуг за отдельную плату, а также изменения в КоАП, устанавливающие двукратный размер штрафов за нарушение установленных требований к перевозке детей. В повестке заседания закон об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных. Сенаторы намерены рассмотреть закон, направленный на прерывание цепочки закредитованности граждан, устанавливающий запрет на оформление клиенту более одного потребительского займа со ставкой свыше 100% годовых. Сенаторы обсудят повышение размеров штрафов для кредитных организаций, допустивших нарушение прав потребителей финансовых услуг. К рассмотрению также планируются поправки в закон "Об обращении лекарственных средств", касающиеся добровольного согласия пациента на участие в клиническом исследовании лекарственного препарата. Кроме того, сенаторы обсудят изменения в закон "Об основах туристской деятельности" в части совершенствования понятия "туристский продукт" и определения особенностей его формирования, а также в части обеспечения доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. В повестке заседания — голосование по вопросу установления новой памятной даты России: "19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов". Кроме того, сенаторы обсудят вопрос назначения пенсий за выслугу лет гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, вопрос об установлении механизма самоограничения прав на участие в азартных играх и другие. Перед сенаторами выступит председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева. Предполагается, что она расскажет о достижениях Сириуса в ключевых направлениях — от образовательных программ до создания уникальной концертной площадки мирового уровня – Концертного центра "Сириус".

