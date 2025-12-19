https://1prime.ru/20251219/sovfed-865704307.html

Совфед одобрил ужесточение правил выдачи микрозаймов

Совфед одобрил ужесточение правил выдачи микрозаймов - 19.12.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил ужесточение правил выдачи микрозаймов

Сенаторы одобрили закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, в частности, с октября 2026 | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T11:07+0300

2025-12-19T11:07+0300

2025-12-19T11:07+0300

экономика

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859937607_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_fc50a9e7b3627c57bbc0acb9018f8f0f.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, в частности, с октября 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снижается со 130% до 100% годовых. Закон также ограничивает количество одновременно действующих договоров потребительского займа, заключенных с одним заемщиком. Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года - лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого. Максимальная сумма микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям увеличивается до 15 миллионов с 5 миллионов рублей. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20251219/sovfed--865704148.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия