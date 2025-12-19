https://1prime.ru/20251219/sovkombank--865720122.html

Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением

Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк вошёл в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам возможность применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения, сообщили в банке.Соотвествующий функционал стал доступен клиентам Совкомбанка в интернет-банке для бизнеса "Совкомбанк Бизнес". Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подавать в ФНС уведомления о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счёту и разметкой этих операций, формировать и отправлять отчёты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и уплачивать их."Для наших клиентов АУСН — это инструмент, позволяющий тратить меньше времени на рутину и больше заниматься развитием своего бизнеса, а также законный способ оптимизации налоговой нагрузки. Поддержка банками АУСН становится ещё одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам", — отметила Алёна Аверочкина, управляющий директор малого бизнеса.АУСН — это специальный налоговый режим, который доступен предпринимателям во множестве регионов РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Основными преимуществами режима является сокращённая или полностью отсутствующая налоговая отчётность, а также автоматический расчёт налогов.

