https://1prime.ru/20251219/sovkombank--865720122.html
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением - 19.12.2025, ПРАЙМ
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением
Совкомбанк вошёл в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам возможность применения автоматизированной упрощённой системы... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T15:53+0300
2025-12-19T15:53+0300
2025-12-19T15:54+0300
фнс россии
финансы
банки
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_0:134:2604:1599_1920x0_80_0_0_4c2e1117cae9baa8662acf14caa8068f.jpg
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк вошёл в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам возможность применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения, сообщили в банке.Соотвествующий функционал стал доступен клиентам Совкомбанка в интернет-банке для бизнеса "Совкомбанк Бизнес". Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подавать в ФНС уведомления о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счёту и разметкой этих операций, формировать и отправлять отчёты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и уплачивать их."Для наших клиентов АУСН — это инструмент, позволяющий тратить меньше времени на рутину и больше заниматься развитием своего бизнеса, а также законный способ оптимизации налоговой нагрузки. Поддержка банками АУСН становится ещё одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам", — отметила Алёна Аверочкина, управляющий директор малого бизнеса.АУСН — это специальный налоговый режим, который доступен предпринимателям во множестве регионов РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Основными преимуществами режима является сокращённая или полностью отсутствующая налоговая отчётность, а также автоматический расчёт налогов.
https://1prime.ru/20250122/fns-854368938.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_148:0:2457:1732_1920x0_80_0_0_e695a37a730e6c4cb0467d95faeea7bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фнс россии, финансы, банки, совкомбанк
ФНС России, Финансы, Банки, Совкомбанк
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением
Совкомбанк вошел в число уполномоченных ФНС организаций для работы с АУСН
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк вошёл в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам возможность применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения, сообщили в банке.
ФНС отметила рост числа регионов, применяющих АУСН
Соотвествующий функционал стал доступен клиентам Совкомбанка в интернет-банке для бизнеса "Совкомбанк Бизнес". Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подавать в ФНС уведомления о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счёту и разметкой этих операций, формировать и отправлять отчёты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и уплачивать их.
"Для наших клиентов АУСН — это инструмент, позволяющий тратить меньше времени на рутину и больше заниматься развитием своего бизнеса, а также законный способ оптимизации налоговой нагрузки. Поддержка банками АУСН становится ещё одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам", — отметила Алёна Аверочкина, управляющий директор малого бизнеса.
АУСН — это специальный налоговый режим, который доступен предпринимателям во множестве регионов РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Основными преимуществами режима является сокращённая или полностью отсутствующая налоговая отчётность, а также автоматический расчёт налогов.