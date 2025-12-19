Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/sovkombank--865720122.html
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением - 19.12.2025, ПРАЙМ
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением
Совкомбанк вошёл в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам возможность применения автоматизированной упрощённой системы... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T15:53+0300
2025-12-19T15:54+0300
фнс россии
финансы
банки
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_0:134:2604:1599_1920x0_80_0_0_4c2e1117cae9baa8662acf14caa8068f.jpg
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк вошёл в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам возможность применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения, сообщили в банке.Соотвествующий функционал стал доступен клиентам Совкомбанка в интернет-банке для бизнеса "Совкомбанк Бизнес". Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подавать в ФНС уведомления о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счёту и разметкой этих операций, формировать и отправлять отчёты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и уплачивать их."Для наших клиентов АУСН — это инструмент, позволяющий тратить меньше времени на рутину и больше заниматься развитием своего бизнеса, а также законный способ оптимизации налоговой нагрузки. Поддержка банками АУСН становится ещё одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам", — отметила Алёна Аверочкина, управляющий директор малого бизнеса.АУСН — это специальный налоговый режим, который доступен предпринимателям во множестве регионов РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Основными преимуществами режима является сокращённая или полностью отсутствующая налоговая отчётность, а также автоматический расчёт налогов.
https://1prime.ru/20250122/fns-854368938.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_148:0:2457:1732_1920x0_80_0_0_e695a37a730e6c4cb0467d95faeea7bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фнс россии, финансы, банки, совкомбанк
ФНС России, Финансы, Банки, Совкомбанк
15:53 19.12.2025 (обновлено: 15:54 19.12.2025)
 
Клиенты Совкомбанка смогут упростить работу с налогообложением

Совкомбанк вошел в число уполномоченных ФНС организаций для работы с АУСН

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк вошёл в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, предоставляющих своим клиентам возможность применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения, сообщили в банке.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
ФНС отметила рост числа регионов, применяющих АУСН
22 января, 10:34
Соотвествующий функционал стал доступен клиентам Совкомбанка в интернет-банке для бизнеса "Совкомбанк Бизнес". Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подавать в ФНС уведомления о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счёту и разметкой этих операций, формировать и отправлять отчёты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и уплачивать их.
"Для наших клиентов АУСН — это инструмент, позволяющий тратить меньше времени на рутину и больше заниматься развитием своего бизнеса, а также законный способ оптимизации налоговой нагрузки. Поддержка банками АУСН становится ещё одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам", — отметила Алёна Аверочкина, управляющий директор малого бизнеса.
АУСН — это специальный налоговый режим, который доступен предпринимателям во множестве регионов РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Основными преимуществами режима является сокращённая или полностью отсутствующая налоговая отчётность, а также автоматический расчёт налогов.
 
ФНС РоссииФинансыБанкиСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала