В США вырос индекс потребительских настроений
2025-12-19T18:09+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 52,9 пункта с уровня ноября в 51 пункт, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка предполагала рост значения до 53,3 пункта.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 52,9 пункта с уровня ноября в 51 пункт, сообщается на сайте университета.
