В США вырос индекс потребительских настроений

В США вырос индекс потребительских настроений - 19.12.2025, ПРАЙМ

В США вырос индекс потребительских настроений

19.12.2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 52,9 пункта с уровня ноября в 51 пункт, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка предполагала рост значения до 53,3 пункта.

сша

2025

