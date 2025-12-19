https://1prime.ru/20251219/stavka-865718641.html

Новогодний сюрприз от Банка России

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. ЦБ продолжает цикл снижения ставки вслед за быстрым замедлением инфляции. Годовая инфляция к 15 декабря, по оценке Банка России, снизилась до 5,8% и к концу месяца может составить 5,5-6% против октябрьского прогноза ЦБ 6,5-7%.В то же время ЦБ снова выбрал осторожный шаг снижения ставки, т.к. в январе ожидается ускорение инфляции из-за повышения НДС, инфляционные ожидания в декабре выросли, кредитная активность остаётся высокой, сохраняется инфляционное давление со стороны по-прежнему дефицитного рынка труда.Ключевая ставка в реальном выражении (т.е. за вычетом инфляции) остаётся высокой, что поможет сдержать предстоящее ускорение инфляции и охладить повышенные инфляционные ожидания.Кроме этого, денежно-кредитная политика действует на экономику и инфляцию с лагом (3-6 кварталов), поэтому ставка, вероятно, продолжит снижаться, чтобы не допустить переохлаждения экономики.Прогноз на следующие заседанияИнфляционный фон в ближайшие пару месяцев может быть повышенным. С 1 января возрастёт НДС и будут проведены другие, проинфляционные налоговые новации. Также с 1 января будут повышены тарифы ЖКХ (в среднем на 1,7%).Учитывая предыдущий опыт повышения НДС в январе 2019 года, мы полагаем, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в январе могут снова вырасти. Снижения можно ожидать не ранее февраля.Мы полагаем, что решение Банка России на следующем заседании 13 февраля будет зависеть от реакции экономики на налоговые новации и динамики инфляции в начале наступающего года.На фоне временного ускорения инфляции и повышенных инфляционных ожиданий мы полагаем, что Банк России на заседании 13 февраля будет выбирать между сохранением ставки и снижением ставки на 50 б.п., до 15,5%. Пока снижение ключевой ставки 13 февраля на 50 б.п., до 15,5% нам кажется более вероятным.К концу первого квартала мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15%.К концу 2026 года мы по-прежнему ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. Среднюю ключевую ставку в следующем году мы прогнозируем на уровне 14,8% после 19,2% в этом году.Влияние решения ЦБ на ставки в экономикеМы полагаем, что в ближайшие недели ставки по депозитам и ставки по кредитам могут снизиться на сопоставимую величину (в пределах 50 б.п.).По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам первой декады декабря составила 15,6% (при годовой инфляции 5,8%). Мы считаем, что открывать депозит сейчас по-прежнему выгодно, т.к. можно зафиксировать реальную (за вычетом инфляции) доходность.В следующем году мы ожидаем постепенного снижения ставок по депозитам и кредитам вслед за ключевой ставкой.В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к длительному сохранению жёсткой монетарной политики.Влияние на курс рубляМы полагаем, что в моменте снижение ставки ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля, т.к. уже во многом заложено в рыночных ожиданиях.В то же время ключевая ставка в реальном выражении (за вычетом инфляции) останется высокой, что продолжит оказывать поддержку рублю.Также в пользу рубля остаются профицит торгового баланса, продажи валюты в рамках бюджетных операций на 14,5 млрд руб. в день, низкий спрос на валюту для закупки импорта, для оттока капитала и погашения внешних долгов.В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы ожидаем, что рубль до конца года и в начале следующего года останется крепким и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 78-83 за доллар, 11,1-11,8 за юань и 92-98 за евро.Влияние на фондовый рынок и инвесторовМы ожидаем, что итоги заседания ЦБ в моменте могут оказать умеренно негативное влияние на рынок облигаций и рынок акций.В то же время цикл снижения ключевой ставки продолжается, что поддерживает интерес инвесторов, в первую очередь, к облигациям. Мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения рублевых ставок, поэтому инвестору разумно фиксировать текущие высокие доходности на длительный срок.Важным фактором неопределенности для российских рынков остаётся развитие геополитической ситуации. Поэтому мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике.Консервативным инвесторам пока разумно выбирать депозиты (с доходностью 13-16%), фонды ликвидности (15,5-16%) и другие защитные инструменты (надёжные облигации с постоянным и переменным купоном).Часть портфеля можно держать в длинных ОФЗ и акциях в ожидании дальнейшего замедления инфляции и продолжения снижения ключевой ставки.На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото.Автор - Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

