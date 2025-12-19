Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин надеется на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/stavka-865732370.html
Шохин надеется на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ
Шохин надеется на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Шохин надеется на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в дальнейшем. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T20:06+0300
2025-12-19T20:06+0300
финансы
россия
рф
александр шохин
рспп
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в дальнейшем. ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. Шохин назвал это решение самым предсказуемым за последнее время и выразил надежду, что тенденция на снижение продолжится. "С учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным - текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен. Тем более, что риски ускорения инфляции в начале следующего года из-за увеличения НДС невелики. … Надеемся, что следующее решение будет более амбициозным", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП.
https://1prime.ru/20251219/nabiullina--865726367.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, александр шохин, рспп
Финансы, РОССИЯ, РФ, Александр Шохин, РСПП, Экономика
20:06 19.12.2025
 
Шохин надеется на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ

Глава РСПП Шохин рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки в дальнейшем

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в дальнейшем.
ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Шохин назвал это решение самым предсказуемым за последнее время и выразил надежду, что тенденция на снижение продолжится.
"С учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным - текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен. Тем более, что риски ускорения инфляции в начале следующего года из-за увеличения НДС невелики. … Надеемся, что следующее решение будет более амбициозным", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральному уровню ставки
17:25
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФАлександр ШохинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала