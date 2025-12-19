https://1prime.ru/20251219/stavka-865732370.html

Шохин надеется на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в дальнейшем. ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. Шохин назвал это решение самым предсказуемым за последнее время и выразил надежду, что тенденция на снижение продолжится. "С учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным - текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен. Тем более, что риски ускорения инфляции в начале следующего года из-за увеличения НДС невелики. … Надеемся, что следующее решение будет более амбициозным", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП.

