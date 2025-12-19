Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата Дагестана

https://1prime.ru/20251219/sud-865692969.html

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы приступит к рассмотрению искового заявления Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Судебное заседание назначено на 19 декабря", - следует из данных. Кроме депутата ответчиками по иску выступают его супруга Жанета Азизова и ее дядя Шихкерим Рагимов.

