Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата Дагестана
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата Дагестана - 19.12.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата Дагестана
19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы приступит к рассмотрению искового заявления Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 19 декабря", - следует из данных.
Кроме депутата ответчиками по иску выступают его супруга Жанета Азизова и ее дядя Шихкерим Рагимов.
