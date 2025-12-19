https://1prime.ru/20251219/tramp-865697992.html
"Просто уничтожит": в Киеве пришли в ужас из-за слов Зеленского о Трампе
Бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что Владимира Зеленского ожидают серьезные трудности в связи с его высказываниями о возможной смерти
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что Владимира Зеленского ожидают серьезные трудности в связи с его высказываниями о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Соскин отметил, что Зеленский допустил серьезную ошибку, если думал, что его слова будут восприняты как шутка. Теперь из-за этого, по его мнению, украинский президент может лишиться и финансовой поддержки, и помощи. "Трамп не прощает такие вещи", — подчеркнул он. Эксперт считает, что Зеленский стремился произвести впечатление на своих европейских союзников и использовал упоминание о Трампе, чтобы попытаться получить новый пакет военной помощи. "Он думает, что сражается в Брюсселе, а на самом деле, просто тешит самолюбие европейских политиканов. Тех самых, которых Трамп поставил на место своими пошлинами, а Путин — успехами на фронте", — добавил Соскин. Накануне на пресс-конференции в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что США могут пересмотреть свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО, когда "поменяются политики или кто-то умрет". Ранее Трамп в интервью изданию Politico подчеркнул, что Зеленский должен начать принимать условия урегулирования, поскольку ситуация для него складывается неблагоприятно.
