"Просто уничтожит": в Киеве пришли в ужас из-за слов Зеленского о Трампе - 19.12.2025
"Просто уничтожит": в Киеве пришли в ужас из-за слов Зеленского о Трампе
"Просто уничтожит": в Киеве пришли в ужас из-за слов Зеленского о Трампе - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Просто уничтожит": в Киеве пришли в ужас из-за слов Зеленского о Трампе
Бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что Владимира Зеленского ожидают серьезные трудности в связи с его высказываниями о возможной смерти | 19.12.2025
2025-12-19T06:54+0300
2025-12-19T06:54+0300
общество
мировая экономика
сша
брюссель
украина
владимир зеленский
дональд трамп
олег соскин
нато
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что Владимира Зеленского ожидают серьезные трудности в связи с его высказываниями о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Соскин отметил, что Зеленский допустил серьезную ошибку, если думал, что его слова будут восприняты как шутка. Теперь из-за этого, по его мнению, украинский президент может лишиться и финансовой поддержки, и помощи. "Трамп не прощает такие вещи", — подчеркнул он. Эксперт считает, что Зеленский стремился произвести впечатление на своих европейских союзников и использовал упоминание о Трампе, чтобы попытаться получить новый пакет военной помощи. "Он думает, что сражается в Брюсселе, а на самом деле, просто тешит самолюбие европейских политиканов. Тех самых, которых Трамп поставил на место своими пошлинами, а Путин — успехами на фронте", — добавил Соскин. Накануне на пресс-конференции в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что США могут пересмотреть свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО, когда "поменяются политики или кто-то умрет". Ранее Трамп в интервью изданию Politico подчеркнул, что Зеленский должен начать принимать условия урегулирования, поскольку ситуация для него складывается неблагоприятно.
сша
брюссель
украина
общество, мировая экономика, сша, брюссель, украина, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин, нато, politico
Общество , Мировая экономика, США, Брюссель, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин, НАТО, Politico
"Просто уничтожит": в Киеве пришли в ужас из-за слов Зеленского о Трампе

Соскин: США разберутся с Зеленским после высказываний о возможной смерти Трампа

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что Владимира Зеленского ожидают серьезные трудности в связи с его высказываниями о возможной смерти президента США Дональда Трампа.
Соскин отметил, что Зеленский допустил серьезную ошибку, если думал, что его слова будут восприняты как шутка. Теперь из-за этого, по его мнению, украинский президент может лишиться и финансовой поддержки, и помощи.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Зеленский ждет смерти Трампа, заявил депутат Рады
Вчера, 22:05
Вчера, 22:05
"Трамп не прощает такие вещи", — подчеркнул он.
Эксперт считает, что Зеленский стремился произвести впечатление на своих европейских союзников и использовал упоминание о Трампе, чтобы попытаться получить новый пакет военной помощи.
"Он думает, что сражается в Брюсселе, а на самом деле, просто тешит самолюбие европейских политиканов. Тех самых, которых Трамп поставил на место своими пошлинами, а Путин — успехами на фронте", — добавил Соскин.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что произойдет сегодня с Зеленским
Вчера, 15:59
Вчера, 15:59
Накануне на пресс-конференции в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что США могут пересмотреть свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО, когда "поменяются политики или кто-то умрет".
Ранее Трамп в интервью изданию Politico подчеркнул, что Зеленский должен начать принимать условия урегулирования, поскольку ситуация для него складывается неблагоприятно.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала возмущение в США
17 декабря, 17:08
17 декабря, 17:08
 
Общество Мировая экономика США Брюссель УКРАИНА Владимир Зеленский Дональд Трамп Олег Соскин НАТО Politico
 
 
