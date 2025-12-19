ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении

https://1prime.ru/20251219/tsb--865704936.html

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 12 декабря выросла до 19,298 триллиона рублей с 19,161 триллиона на 5 декабря, сообщил Банк России. | 19.12.2025, ПРАЙМ

экономика

финансы

россия

рф

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 12 декабря выросла до 19,298 триллиона рублей с 19,161 триллиона на 5 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 137 миллиардов рублей, или на 0,7%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

