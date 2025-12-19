Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear Bank в закрытом режиме - 19.12.2025
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear Bank в закрытом режиме
экономика
банки
финансы
россия
euroclear bank
банк россии
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Когда подавали иск, просили рассматривать в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе.По информации пресс-службы, решение о режиме слушания предстоит принять суду.Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года на 10.00.Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
банки, финансы, россия, euroclear bank, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Euroclear Bank, Банк России
11:37 19.12.2025 (обновлено: 11:56 19.12.2025)
 
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear Bank в закрытом режиме

ЦБ просит рассмотреть иск к Euroclear на 18,2 триллиона рублей в закрытом режиме

Банк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Когда подавали иск, просили рассматривать в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, решение о режиме слушания предстоит принять суду.
Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года на 10.00.
Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear составляет треть ВВП Бельгии
15 декабря, 11:20
 
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯEuroclear BankБанк России
 
 
