ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear Bank в закрытом режиме

2025-12-19T11:37+0300
2025-12-19T11:37+0300
2025-12-19T11:56+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Когда подавали иск, просили рассматривать в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе.По информации пресс-службы, решение о режиме слушания предстоит принять суду.Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года на 10.00.Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
