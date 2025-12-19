https://1prime.ru/20251219/tsb--865712965.html
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий - 19.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, говорится в заявлении регулятора. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T13:37+0300
2025-12-19T13:37+0300
2025-12-19T13:37+0300
банк россии
банки
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, говорится в заявлении регулятора. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели", - говорится в заявлении.
https://1prime.ru/20251219/tsb-865712492.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
ЦБ: жесткость денежно-кредитных условий необходима для снижения инфляции