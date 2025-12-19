Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ полностью сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России
ЦБ полностью сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
2025-12-19T13:39+0300
2025-12-19T13:39+0300
банк россии
банки
финансы
банк россии
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам, вновь не указав их ожидаемую направленность. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. В предыдущем заявлении, в октябре, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается и в новом заявлении. Таким образом, сигнал полностью сохранен.
банки, финансы, банк россии
Банк России, Банки, Финансы, Банк России
13:39 19.12.2025
 
Здание Банка России
Здание Банка России
Здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам, вновь не указав их ожидаемую направленность.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
В предыдущем заявлении, в октябре, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается и в новом заявлении.
Таким образом, сигнал полностью сохранен.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ
13:38
13:38
 
