ЦБ полностью сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам, вновь не указав их ожидаемую направленность. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. В предыдущем заявлении, в октябре, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается и в новом заявлении. Таким образом, сигнал полностью сохранен.

