Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/tsb--865716935.html
ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность
ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность - 19.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность
ЦБ РФ предоставил "Озон банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, следует из сообщения... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T14:25+0300
2025-12-19T14:25+0300
экономика
рынок
россия
финансы
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ предоставил "Озон банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, следует из сообщения регулятора. "Банк России 19 декабря 2025 года принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14284-100000 обществу с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва)", - говорится в сообщении. Банк входит в структуру компании "Озон капитал", которая ранее также зарегистрировала управляющую компанию "Озон управление активами". И в начале декабря регулятор предоставил ей лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
https://1prime.ru/20251127/mosbirzha-864984784.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, финансы, рф, москва
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА
14:25 19.12.2025
 
ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность

ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию профессионального участника рынка бумаг

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ предоставил "Озон банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 19 декабря 2025 года принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14284-100000 обществу с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва)", - говорится в сообщении.
Банк входит в структуру компании "Озон капитал", которая ранее также зарегистрировала управляющую компанию "Озон управление активами". И в начале декабря регулятор предоставил ей лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Мосбиржа включит акции "Озона" и "Дом.РФ" в базу расчета индекса
27 ноября, 09:35
 
ЭкономикаРынокРОССИЯФинансыРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала