ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ предоставил "Озон банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, следует из сообщения регулятора. "Банк России 19 декабря 2025 года принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14284-100000 обществу с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва)", - говорится в сообщении. Банк входит в структуру компании "Озон капитал", которая ранее также зарегистрировала управляющую компанию "Озон управление активами". И в начале декабря регулятор предоставил ей лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
