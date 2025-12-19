https://1prime.ru/20251219/tsb--865716935.html

ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность

ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность - 19.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ предоставил "Озон банку" лицензию на брокерскую деятельность

ЦБ РФ предоставил "Озон банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, следует из сообщения... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T14:25+0300

2025-12-19T14:25+0300

2025-12-19T14:25+0300

экономика

рынок

россия

финансы

рф

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ предоставил "Озон банку" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, следует из сообщения регулятора. "Банк России 19 декабря 2025 года принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14284-100000 обществу с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва)", - говорится в сообщении. Банк входит в структуру компании "Озон капитал", которая ранее также зарегистрировала управляющую компанию "Озон управление активами". И в начале декабря регулятор предоставил ей лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

https://1prime.ru/20251127/mosbirzha-864984784.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, финансы, рф, москва