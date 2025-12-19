https://1prime.ru/20251219/tsb--865725562.html
ЦБ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина - 19.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ РФ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, регулятор не будет двигаться на автопилоте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:20+0300
2025-12-19T17:20+0300
2025-12-19T17:20+0300
банк россии
россия
финансы
рф
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, регулятор не будет двигаться на автопилоте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки. Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота - мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики, внешней среды и в случае необходимости корректировать наше движение", - сказала она.
https://1prime.ru/20251219/nabiullina--865725074.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина
ЦБ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ могут потребоваться паузы в дальнейшем снижении ключевой ставки