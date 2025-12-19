https://1prime.ru/20251219/tsb--865725562.html

ЦБ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки, регулятор не будет двигаться на автопилоте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки. Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота - мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики, внешней среды и в случае необходимости корректировать наше движение", - сказала она.

