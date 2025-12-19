https://1prime.ru/20251219/tsb-865693617.html

В "Эксперт РА" рассказали, когда ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку

2025-12-19T00:47+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Центробанк начнет активно снижать ключевую ставку во втором полугодии 2026 года, и к концу следующего года она опустится до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Активное снижение ставки, скорее всего, начнется с середины 2026 года. Наш прогноз, что в конце 2026-го мы увидим ставку 11-12%", - ожидает эксперт. По прогнозам рейтингового агентства, после декабрьского заседания регулятор перестанет на некоторое время снижать ключевую ставку, а затем возобновит смягчение денежно-кредитной политики. В настоящее время уровень ключевой ставки в России - 16,5%. Ранее представленный прогноз средней базовой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%. Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.

