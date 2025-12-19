https://1prime.ru/20251219/tsb-865693617.html
В "Эксперт РА" рассказали, когда ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку
В "Эксперт РА" рассказали, когда ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку - 19.12.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" рассказали, когда ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку
Центробанк начнет активно снижать ключевую ставку во втором полугодии 2026 года, и к концу следующего года она опустится до 11-12%, рассказала в интервью РИА... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T00:47+0300
2025-12-19T00:47+0300
2025-12-19T00:47+0300
финансы
экономика
банки
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865693617.jpg?1766094429
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Центробанк начнет активно снижать ключевую ставку во втором полугодии 2026 года, и к концу следующего года она опустится до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Активное снижение ставки, скорее всего, начнется с середины 2026 года. Наш прогноз, что в конце 2026-го мы увидим ставку 11-12%", - ожидает эксперт.
По прогнозам рейтингового агентства, после декабрьского заседания регулятор перестанет на некоторое время снижать ключевую ставку, а затем возобновит смягчение денежно-кредитной политики.
В настоящее время уровень ключевой ставки в России - 16,5%. Ранее представленный прогноз средней базовой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.
Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Экономика, Банки, банк Россия, Банк России
В "Эксперт РА" рассказали, когда ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку
"Эксперт РА": ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку в конце 2026 года
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Центробанк начнет активно снижать ключевую ставку во втором полугодии 2026 года, и к концу следующего года она опустится до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Активное снижение ставки, скорее всего, начнется с середины 2026 года. Наш прогноз, что в конце 2026-го мы увидим ставку 11-12%", - ожидает эксперт.
По прогнозам рейтингового агентства, после декабрьского заседания регулятор перестанет на некоторое время снижать ключевую ставку, а затем возобновит смягчение денежно-кредитной политики.
В настоящее время уровень ключевой ставки в России - 16,5%. Ранее представленный прогноз средней базовой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.
Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.