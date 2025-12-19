Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Эксперт РА" рассказали, когда ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку
финансы
экономика
банки
банк россия
банк россии
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Центробанк начнет активно снижать ключевую ставку во втором полугодии 2026 года, и к концу следующего года она опустится до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Активное снижение ставки, скорее всего, начнется с середины 2026 года. Наш прогноз, что в конце 2026-го мы увидим ставку 11-12%", - ожидает эксперт. По прогнозам рейтингового агентства, после декабрьского заседания регулятор перестанет на некоторое время снижать ключевую ставку, а затем возобновит смягчение денежно-кредитной политики. В настоящее время уровень ключевой ставки в России - 16,5%. Ранее представленный прогноз средней базовой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%. Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.
финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Экономика, Банки, банк Россия, Банк России
00:47 19.12.2025
 
В "Эксперт РА" рассказали, когда ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку

"Эксперт РА": ЦБ начнет активно снижать ключевую ставку в конце 2026 года

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Центробанк начнет активно снижать ключевую ставку во втором полугодии 2026 года, и к концу следующего года она опустится до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Активное снижение ставки, скорее всего, начнется с середины 2026 года. Наш прогноз, что в конце 2026-го мы увидим ставку 11-12%", - ожидает эксперт.
По прогнозам рейтингового агентства, после декабрьского заседания регулятор перестанет на некоторое время снижать ключевую ставку, а затем возобновит смягчение денежно-кредитной политики.
В настоящее время уровень ключевой ставки в России - 16,5%. Ранее представленный прогноз средней базовой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.
Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.
 
ЭкономикаФинансыБанкибанк РоссияБанк России
 
 
