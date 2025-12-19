Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ снизил ключевую ставку до 16% - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/tsb-865712492.html
ЦБ снизил ключевую ставку до 16%
ЦБ снизил ключевую ставку до 16% - 19.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ снизил ключевую ставку до 16%
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16%... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T13:31+0300
2025-12-19T13:34+0300
экономика
рф
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых, в сентябре - до 17%. По итогам заседания совета директоров в октябре ставка тоже была снижена, но скромнее - до 16,5% годовых, при этом ЦБ тогда сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих дальнейших шагов."Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку до 16% годовых. При этом были мнения, что регулятор будет выбирать между снижением до 16% и 15,5% и что есть небольшая вероятность сохранения показателя на прежнем уровне.
https://1prime.ru/20251219/putin-865710393.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, банки, финансы
Экономика, РФ, Банки, Финансы
13:31 19.12.2025 (обновлено: 13:34 19.12.2025)
 
ЦБ снизил ключевую ставку до 16%

Банк России снизил ключевую ставку до 16%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых, следует из заявления регулятора.
ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых, в сентябре - до 17%. По итогам заседания совета директоров в октябре ставка тоже была снижена, но скромнее - до 16,5% годовых, при этом ЦБ тогда сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих дальнейших шагов.
"Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку до 16% годовых. При этом были мнения, что регулятор будет выбирать между снижением до 16% и 15,5% и что есть небольшая вероятность сохранения показателя на прежнем уровне.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Путин оценил объем международных резервов ЦБ
12:58
 
ЭкономикаРФБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала