ЦБ снизил ключевую ставку до 16%
ЦБ снизил ключевую ставку до 16%
2025-12-19T13:31+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых, в сентябре - до 17%. По итогам заседания совета директоров в октябре ставка тоже была снижена, но скромнее - до 16,5% годовых, при этом ЦБ тогда сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих дальнейших шагов."Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку до 16% годовых. При этом были мнения, что регулятор будет выбирать между снижением до 16% и 15,5% и что есть небольшая вероятность сохранения показателя на прежнем уровне.
