https://1prime.ru/20251219/tsb-865712492.html

ЦБ снизил ключевую ставку до 16%

ЦБ снизил ключевую ставку до 16% - 19.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ снизил ключевую ставку до 16%

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16%... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T13:31+0300

2025-12-19T13:31+0300

2025-12-19T13:34+0300

экономика

рф

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых, в сентябре - до 17%. По итогам заседания совета директоров в октябре ставка тоже была снижена, но скромнее - до 16,5% годовых, при этом ЦБ тогда сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих дальнейших шагов."Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку до 16% годовых. При этом были мнения, что регулятор будет выбирать между снижением до 16% и 15,5% и что есть небольшая вероятность сохранения показателя на прежнем уровне.

https://1prime.ru/20251219/putin-865710393.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, банки, финансы