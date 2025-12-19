https://1prime.ru/20251219/tsb-865713091.html

Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ

2025-12-19T13:38+0300

2025-12-19T13:38+0300

2025-12-19T13:38+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%", - сообщил регулятор.

