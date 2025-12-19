Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ - 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%", - сообщил регулятор.
13:38 19.12.2025
 
Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%", - сообщил регулятор.
ЦБ снизил ключевую ставку до 16%
13:31
 
