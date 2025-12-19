https://1prime.ru/20251219/tsb-865713091.html
Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ
Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ
Годовая инфляция в РФ, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T13:38+0300
2025-12-19T13:38+0300
2025-12-19T13:38+0300
экономика
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%", - сообщил регулятор.
https://1prime.ru/20251219/tsb-865712492.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
Годовая инфляция в России составила 5,8 процента, заявил ЦБ
ЦБ: годовая инфляция в России по итогам 2025 года ожидается ниже 6%
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%", - сообщил регулятор.
ЦБ снизил ключевую ставку до 16%