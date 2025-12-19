https://1prime.ru/20251219/tsb-865714795.html

ЦБ оценил инфляционные риски в России

ЦБ оценил инфляционные риски в России - 19.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил инфляционные риски в России

Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T13:51+0300

2025-12-19T13:51+0300

2025-12-19T13:51+0300

экономика

финансы

россия

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865714296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48dfd1faa23a52e79a2e8b64f6b373a1.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. На заседании в пятницу регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых сохранив нейтральный сигнал: дальнейшие решения по ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20251219/putin-865713643.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, рф