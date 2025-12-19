https://1prime.ru/20251219/tsb-865714795.html
ЦБ оценил инфляционные риски в России
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. На заседании в пятницу регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых сохранив нейтральный сигнал: дальнейшие решения по ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте", - сообщил регулятор.
