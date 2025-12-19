Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил инфляционные риски в России
ЦБ оценил инфляционные риски в России
2025-12-19T13:51+0300
2025-12-19T13:51+0300
экономика
финансы
россия
банки
рф
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. На заседании в пятницу регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых сохранив нейтральный сигнал: дальнейшие решения по ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте", - сообщил регулятор.
рф
финансы, россия, банки, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ
13:51 19.12.2025
 
ЦБ оценил инфляционные риски в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
На заседании в пятницу регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых сохранив нейтральный сигнал: дальнейшие решения по ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
"Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте", - сообщил регулятор.
ЦБ находится под постоянным давлением, заявил Путин
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиРФ
 
 
