Запасы золота в резервах ЦБ за ноябрь не изменились

2025-12-19T16:14+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за ноябрь не изменились и на 1 декабря составляли 74,8 миллиона тройских унций (2326,54 тонны), как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за ноябрь выросла - на 3,6%, до 310,72 миллиарда долларов на 1 декабря с 299,82 миллиарда на 1 ноября, а доля золота в международных резервах увеличилась до 42,3% с 41,3%. Запасы золота в резервах Банка России с февраля оставались на уровне 74,9 миллиона унций, и лишь за август снизились на 100 тысяч унций (3,11 тонны), до 74,8 миллиона унций. Затем на один месяц они вернулись к прежнему значению - 74,9 миллиона унций, после чего по итогам октября вновь прибавили 0,1 миллиона унций. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли те же 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (на 3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны, за 2020 год — также выросли, до 2298,547 тонны.

