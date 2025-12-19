https://1prime.ru/20251219/tsb-865727772.html

Банк России обозначил официальный курс валют на 20 декабря

2025-12-19T17:48+0300

2025-12-19T17:48+0300

2025-12-19T17:49+0300

экономика

банк россии

рынок

рф

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 11,35 копейки - до 11,4463 рубля, доллара - на 69,19 копейки, до 80,722 рубля, евро - на 25,96 копейки, до 94,512 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

рф

2025

