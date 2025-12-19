https://1prime.ru/20251219/turizm-865723530.html
На популярном среди россиян курорте заработали карты "Мир", сообщили СМИ
На Мальдивах один из отелей начал принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", пишет Life.
2025-12-19T16:44+0300
2025-12-19T16:44+0300
2025-12-19T16:44+0300
туризм
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/05/833620520_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_685a5b0954b6c2664c16de0ce930f6e7.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. На Мальдивах один из отелей начал принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", пишет Life. "Российские карты стали принимать в четырехзвездочном отеле на островах. "Миром" можно оплатить допуслуги: массаж, мини-бар и т.д. Комиссия — 3%", — говорится в публикации.В статье уточняется, что это стало возможным благодаря сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты. До этого на Мальдивах принимали только карты системы UnionPay, выпущенные в России. Официальная информация о подключении Мальдив к системе "Мир" пока отсутствует. В Российском союзе туристов (РСТ) отметили, что в настоящий момент не имеется подтвержденных сведений о скором расширении приема карт "Мир" в новых туристических направлениях, и посоветовали путешественникам при планировании поездки использовать другие способы оплаты.
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/05/833620520_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_47727ed9b48cb4494db65a9239b1edf3.jpg
