На популярном среди россиян курорте заработали карты "Мир", сообщили СМИ

2025-12-19T16:44+0300

2025-12-19T16:44+0300

2025-12-19T16:44+0300

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. На Мальдивах один из отелей начал принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", пишет Life. "Российские карты стали принимать в четырехзвездочном отеле на островах. "Миром" можно оплатить допуслуги: массаж, мини-бар и т.д. Комиссия — 3%", — говорится в публикации.В статье уточняется, что это стало возможным благодаря сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты. До этого на Мальдивах принимали только карты системы UnionPay, выпущенные в России. Официальная информация о подключении Мальдив к системе "Мир" пока отсутствует. В Российском союзе туристов (РСТ) отметили, что в настоящий момент не имеется подтвержденных сведений о скором расширении приема карт "Мир" в новых туристических направлениях, и посоветовали путешественникам при планировании поездки использовать другие способы оплаты.

туризм, российский союз туриндустрии