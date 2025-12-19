Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На популярном среди россиян курорте заработали карты "Мир", сообщили СМИ - 19.12.2025
https://1prime.ru/20251219/turizm-865723530.html
На популярном среди россиян курорте заработали карты "Мир", сообщили СМИ
На популярном среди россиян курорте заработали карты "Мир", сообщили СМИ - 19.12.2025, ПРАЙМ
На популярном среди россиян курорте заработали карты "Мир", сообщили СМИ
На Мальдивах один из отелей начал принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", пишет Life. | 19.12.2025, ПРАЙМ
туризм
российский союз туриндустрии
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. На Мальдивах один из отелей начал принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", пишет Life. "Российские карты стали принимать в четырехзвездочном отеле на островах. "Миром" можно оплатить допуслуги: массаж, мини-бар и т.д. Комиссия — 3%", — говорится в публикации.В статье уточняется, что это стало возможным благодаря сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты. До этого на Мальдивах принимали только карты системы UnionPay, выпущенные в России. Официальная информация о подключении Мальдив к системе "Мир" пока отсутствует. В Российском союзе туристов (РСТ) отметили, что в настоящий момент не имеется подтвержденных сведений о скором расширении приема карт "Мир" в новых туристических направлениях, и посоветовали путешественникам при планировании поездки использовать другие способы оплаты.
На популярном среди россиян курорте заработали карты "Мир", сообщили СМИ

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. На Мальдивах один из отелей начал принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", пишет Life.
"Российские карты стали принимать в четырехзвездочном отеле на островах. "Миром" можно оплатить допуслуги: массаж, мини-бар и т.д. Комиссия — 3%", — говорится в публикации.
В статье уточняется, что это стало возможным благодаря сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты. До этого на Мальдивах принимали только карты системы UnionPay, выпущенные в России.
Официальная информация о подключении Мальдив к системе "Мир" пока отсутствует. В Российском союзе туристов (РСТ) отметили, что в настоящий момент не имеется подтвержденных сведений о скором расширении приема карт "Мир" в новых туристических направлениях, и посоветовали путешественникам при планировании поездки использовать другие способы оплаты.
