Россияне стали чаще переносить отпуск на осень, показало исследование - 19.12.2025
Россияне стали чаще переносить отпуск на осень, показало исследование
2025-12-19T09:08+0300
2025-12-19T09:08+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Всплеск бронирований в октябре-ноябре показывает, что россияне стали активнее переносить отпуска на осень. Путешественников привлекают более спокойный сезон и доступные цены. Другой фактор - длинные каникулы: школьники отдыхали десять дней в этом году против семи дней в 2024 году", - отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин. По данным сервиса, активнее других осенью путешествуют пары: на них приходится 44% поездок. Еще 41% бронирований сделали соло-путешественники, 10% - семьи, 5% - большие компании. При этом спрос на отдых в октябре-ноябре среди семей увеличился на 24%, среди пар - на 23% в годовом выражении. Большинство (57%) путешественников останавливаются в отелях, 25% - в апартаментах, 6% - в хостелах, по 4% - в мини-отелях и гостевых домах, выяснили аналитики сервиса. Самыми популярными направлениями для поездок в октябре-ноябре стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская, Воронежская и Свердловская области, а также Ставропольский край. В то же время в октябре-ноябре число поездок в Новгородскую область увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом, в Калужскую область - на 27%, в Республику Алтай - на 23%. Путешествовать в Костромскую и Ярославскую области стали на 15% чаще, заключили в "Туту".
09:08 19.12.2025
 
© РИА Новости . Светлана Самсонова | Перейти в медиабанкКровать в гостинице
Кровать в гостинице - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Кровать в гостинице. Архивное фото
© РИА Новости . Светлана Самсонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Всплеск бронирований в октябре-ноябре показывает, что россияне стали активнее переносить отпуска на осень. Путешественников привлекают более спокойный сезон и доступные цены. Другой фактор - длинные каникулы: школьники отдыхали десять дней в этом году против семи дней в 2024 году", - отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин.
По данным сервиса, активнее других осенью путешествуют пары: на них приходится 44% поездок. Еще 41% бронирований сделали соло-путешественники, 10% - семьи, 5% - большие компании. При этом спрос на отдых в октябре-ноябре среди семей увеличился на 24%, среди пар - на 23% в годовом выражении.
Большинство (57%) путешественников останавливаются в отелях, 25% - в апартаментах, 6% - в хостелах, по 4% - в мини-отелях и гостевых домах, выяснили аналитики сервиса.
Самыми популярными направлениями для поездок в октябре-ноябре стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская, Воронежская и Свердловская области, а также Ставропольский край.
В то же время в октябре-ноябре число поездок в Новгородскую область увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом, в Калужскую область - на 27%, в Республику Алтай - на 23%. Путешествовать в Костромскую и Ярославскую области стали на 15% чаще, заключили в "Туту".
Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации
20 ноября, 21:13
 
