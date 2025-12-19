https://1prime.ru/20251219/tutu-865700079.html
Россияне стали чаще переносить отпуск на осень, показало исследование
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Всплеск бронирований в октябре-ноябре показывает, что россияне стали активнее переносить отпуска на осень. Путешественников привлекают более спокойный сезон и доступные цены. Другой фактор - длинные каникулы: школьники отдыхали десять дней в этом году против семи дней в 2024 году", - отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин. По данным сервиса, активнее других осенью путешествуют пары: на них приходится 44% поездок. Еще 41% бронирований сделали соло-путешественники, 10% - семьи, 5% - большие компании. При этом спрос на отдых в октябре-ноябре среди семей увеличился на 24%, среди пар - на 23% в годовом выражении. Большинство (57%) путешественников останавливаются в отелях, 25% - в апартаментах, 6% - в хостелах, по 4% - в мини-отелях и гостевых домах, выяснили аналитики сервиса. Самыми популярными направлениями для поездок в октябре-ноябре стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская, Воронежская и Свердловская области, а также Ставропольский край. В то же время в октябре-ноябре число поездок в Новгородскую область увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом, в Калужскую область - на 27%, в Республику Алтай - на 23%. Путешествовать в Костромскую и Ярославскую области стали на 15% чаще, заключили в "Туту".
