https://1prime.ru/20251219/tutu-865700079.html

Россияне стали чаще переносить отпуск на осень, показало исследование

Россияне стали чаще переносить отпуск на осень, показало исследование - 19.12.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще переносить отпуск на осень, показало исследование

Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T09:08+0300

2025-12-19T09:08+0300

2025-12-19T09:08+0300

туризм

бизнес

россия

москва

краснодарский край

санкт-петербург

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83338/93/833389349_0:416:2731:1952_1920x0_80_0_0_fe1d52c3a0dd5f3465ae45447f3db5ab.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Всплеск бронирований в октябре-ноябре показывает, что россияне стали активнее переносить отпуска на осень. Путешественников привлекают более спокойный сезон и доступные цены. Другой фактор - длинные каникулы: школьники отдыхали десять дней в этом году против семи дней в 2024 году", - отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин. По данным сервиса, активнее других осенью путешествуют пары: на них приходится 44% поездок. Еще 41% бронирований сделали соло-путешественники, 10% - семьи, 5% - большие компании. При этом спрос на отдых в октябре-ноябре среди семей увеличился на 24%, среди пар - на 23% в годовом выражении. Большинство (57%) путешественников останавливаются в отелях, 25% - в апартаментах, 6% - в хостелах, по 4% - в мини-отелях и гостевых домах, выяснили аналитики сервиса. Самыми популярными направлениями для поездок в октябре-ноябре стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская, Воронежская и Свердловская области, а также Ставропольский край. В то же время в октябре-ноябре число поездок в Новгородскую область увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом, в Калужскую область - на 27%, в Республику Алтай - на 23%. Путешествовать в Костромскую и Ярославскую области стали на 15% чаще, заключили в "Туту".

https://1prime.ru/20251120/dtp-864771720.html

москва

краснодарский край

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, москва, краснодарский край, санкт-петербург