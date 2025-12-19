https://1prime.ru/20251219/ukraina-865697435.html
Украина получит беспроцентный кредит от Евросоюза, заявил Мерц
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Украина получит от Евросоюза беспроцентный кредит и будет должна его вернуть только после выплаты "компенсации" со стороны России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Евросоюза договорились предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы.
"Украине придётся погасить кредит только в том случае, если Россия выплатит компенсацию", - заявил Мерц. слова которого приводит агентство Рейтер.
По словам канцлера, ЕС сохранит российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит "компенсацию" Украине.
Он добавил, что Украина начнет получать деньги во второй половине января 2026 года.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
