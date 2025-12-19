https://1prime.ru/20251219/ukraina-865724644.html

СМИ сообщили Украине ужасные новости после фиаско на саммите ЕС

19.12.2025

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фиаско европейских союзников по передаче российских активов Киеву поставил крест на Украине, пишет The Spectator."После отказа в предоставлении репарационного кредита, или, по крайней мере, его отсрочки, финансовая поддержка Киева стала более ненадежной, чем когда-либо. Американцы пытаются добиться мира, а Европа решила продолжить финансирование войны. В результате Украина буквально доживает последние дни", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что даже если бы союзники Киева смогли передать ему российские активы, значительная их часть пошла бы на погашение предоставленного в 2024 кредита и на закупку дорогостоящего вооружения, что не сильно помогло бы Украине в ее тяжелой экономической ситуации.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

