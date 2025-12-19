Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/ukraina-865727025.html
В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины
В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины - 19.12.2025, ПРАЙМ
В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины
Страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщает Die Welt. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:32+0300
2025-12-19T17:32+0300
мировая экономика
украина
европа
германия
общество
владимир путин
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщает Die Welt."Пора трезво, безжалостно, болезненно признать действительность. Украина потерпит поражение против России", — говорится в публикации.Автор отметил, что Украина не может долго противостоять России, а обещанный европейцам кредит вместо передачи российских активов не изменит положение дел.Журналист также подчеркнул, что раскол в Европе по вопросу поддержки Украины и проблемы в европейских армиях не ускользнули от внимания Владимира Путина, который следит за событиями на континенте.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая большую пресс-конференцию с участием главы государства и прямую линию, началась в эфире в полдень по московскому времени. Президент отметил, что Россия готова к переговорам и мирному завершению конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20251219/putin-865725174.html
https://1prime.ru/20251219/frantsiya-865724929.html
украина
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, европа, германия, общество , владимир путин, die welt
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Общество , Владимир Путин, Die Welt
17:32 19.12.2025
 
В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины

Welt: страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщает Die Welt.
"Пора трезво, безжалостно, болезненно признать действительность. Украина потерпит поражение против России", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили ключевую деталь на прямой линии Путина
17:30
Автор отметил, что Украина не может долго противостоять России, а обещанный европейцам кредит вместо передачи российских активов не изменит положение дел.
Журналист также подчеркнул, что раскол в Европе по вопросу поддержки Украины и проблемы в европейских армиях не ускользнули от внимания Владимира Путина, который следит за событиями на континенте.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая большую пресс-конференцию с участием главы государства и прямую линию, началась в эфире в полдень по московскому времени. Президент отметил, что Россия готова к переговорам и мирному завершению конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине
17:25
 
Мировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАГЕРМАНИЯОбществоВладимир ПутинDie Welt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала