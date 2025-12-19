https://1prime.ru/20251219/ukraina-865727025.html

В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины

В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины - 19.12.2025, ПРАЙМ

В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины

Страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщает Die Welt. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:32+0300

2025-12-19T17:32+0300

2025-12-19T17:32+0300

мировая экономика

украина

европа

германия

общество

владимир путин

die welt

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщает Die Welt."Пора трезво, безжалостно, болезненно признать действительность. Украина потерпит поражение против России", — говорится в публикации.Автор отметил, что Украина не может долго противостоять России, а обещанный европейцам кредит вместо передачи российских активов не изменит положение дел.Журналист также подчеркнул, что раскол в Европе по вопросу поддержки Украины и проблемы в европейских армиях не ускользнули от внимания Владимира Путина, который следит за событиями на континенте.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая большую пресс-конференцию с участием главы государства и прямую линию, началась в эфире в полдень по московскому времени. Президент отметил, что Россия готова к переговорам и мирному завершению конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20251219/putin-865725174.html

https://1prime.ru/20251219/frantsiya-865724929.html

украина

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, европа, германия, общество , владимир путин, die welt