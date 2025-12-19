https://1prime.ru/20251219/ukraina-865727025.html
В Германии сделали громкое заявление о капитуляции Украины
Страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщает Die Welt. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Страны Европы должны признать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщает Die Welt."Пора трезво, безжалостно, болезненно признать действительность. Украина потерпит поражение против России", — говорится в публикации.Автор отметил, что Украина не может долго противостоять России, а обещанный европейцам кредит вместо передачи российских активов не изменит положение дел.Журналист также подчеркнул, что раскол в Европе по вопросу поддержки Украины и проблемы в европейских армиях не ускользнули от внимания Владимира Путина, который следит за событиями на континенте.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая большую пресс-конференцию с участием главы государства и прямую линию, началась в эфире в полдень по московскому времени. Президент отметил, что Россия готова к переговорам и мирному завершению конфликта на Украине.
