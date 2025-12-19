https://1prime.ru/20251219/vladivostok-865695174.html

Во Владивостоке завели уголовное дело за организацию подпольного казино

Во Владивостоке завели уголовное дело за организацию подпольного казино

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело завели на двух приморцев за организацию подпольного казино во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по региону. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 42-х и 35-и лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, подозреваемые в составе организованной группы оборудовали и использовали жилое помещение на улице Ильичева во Владивостоке, в неигорной зоне, для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. Помимо этого, установлен ещё один соучастник, причастный к организации и проведению незаконных азартных игр в составе группы.

