Во Владивостоке завели уголовное дело за организацию подпольного казино
Во Владивостоке завели уголовное дело за организацию подпольного казино
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело завели на двух приморцев за организацию подпольного казино во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 42-х и 35-и лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемые в составе организованной группы оборудовали и использовали жилое помещение на улице Ильичева во Владивостоке, в неигорной зоне, для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. Помимо этого, установлен ещё один соучастник, причастный к организации и проведению незаконных азартных игр в составе группы.
