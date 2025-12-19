Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке завели уголовное дело за организацию подпольного казино
Уголовное дело завели на двух приморцев за организацию подпольного казино во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по региону. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T03:09+0300
2025-12-19T03:09+0300
бизнес
общество
экономика
владивосток
рф
приморский край
скр
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело завели на двух приморцев за организацию подпольного казино во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по региону. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 42-х и 35-и лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, подозреваемые в составе организованной группы оборудовали и использовали жилое помещение на улице Ильичева во Владивостоке, в неигорной зоне, для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. Помимо этого, установлен ещё один соучастник, причастный к организации и проведению незаконных азартных игр в составе группы.
владивосток
рф
приморский край
бизнес, общество , владивосток, рф, приморский край, скр
Бизнес, Общество , Экономика, Владивосток, РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, СКР
03:09 19.12.2025
 
Во Владивостоке завели уголовное дело за организацию подпольного казино

Во Владивостоке завели уголовное дело на двух приморцев за организацию подпольного казино

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело завели на двух приморцев за организацию подпольного казино во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 42-х и 35-и лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемые в составе организованной группы оборудовали и использовали жилое помещение на улице Ильичева во Владивостоке, в неигорной зоне, для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. Помимо этого, установлен ещё один соучастник, причастный к организации и проведению незаконных азартных игр в составе группы.
 
Заголовок открываемого материала