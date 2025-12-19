https://1prime.ru/20251219/vtb--865716326.html
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
экономика
банки
финансы
втб
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. ВТБ после решения ЦБ по ключевой ставке снизил ставки по кредитам наличными, максимум на 3 процентных пункта, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ оперативно отреагировал на снижение ключевой ставки Банком России до 16%, улучшив условия по кредитам наличными. Изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет 3 процентных пункта", - говорится в сообщении.
