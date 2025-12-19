https://1prime.ru/20251219/vtb-865728355.html
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital $274 миллионов
ЛОНДОН, 19 дек - ПРАЙМ. Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство Блумберг. По информации агентства, банк заявил, что в этом году британское правительство незаконно изменило условия санкций и внешнего управления VTB Capital Plc, в результате чего были аннулированы все задолженности бывшей "дочки" перед банком. "Я не могу найти в этом решении (правительства - ред.) ни одного элемента незаконности, который требовал бы вмешательства суда... Основания для обжалования банком не указаны, и его иск отклоняется", - приводит Блумберг заявление при вынесении решения судьи Ровена Коллинз Райс. VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением. В мае арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital. Иск поступил в суд в феврале 2024 года. Как тогда сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, он был подан "в целях защиты… имущественных интересов" и заявлен "о взыскании задолженности с VTB Capital Plc… по овердрафтному кредиту".
москва
