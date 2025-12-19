Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital $274 миллионов - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/vtb-865728355.html
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital $274 миллионов
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital $274 миллионов - 19.12.2025, ПРАЙМ
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital $274 миллионов
Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T18:15+0300
2025-12-19T18:15+0300
экономика
финансы
банки
москва
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
ЛОНДОН, 19 дек - ПРАЙМ. Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство Блумберг. По информации агентства, банк заявил, что в этом году британское правительство незаконно изменило условия санкций и внешнего управления VTB Capital Plc, в результате чего были аннулированы все задолженности бывшей "дочки" перед банком. "Я не могу найти в этом решении (правительства - ред.) ни одного элемента незаконности, который требовал бы вмешательства суда... Основания для обжалования банком не указаны, и его иск отклоняется", - приводит Блумберг заявление при вынесении решения судьи Ровена Коллинз Райс. VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением. В мае арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital. Иск поступил в суд в феврале 2024 года. Как тогда сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, он был подан "в целях защиты… имущественных интересов" и заявлен "о взыскании задолженности с VTB Capital Plc… по овердрафтному кредиту".
https://1prime.ru/20251219/vtb--865716326.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, втб
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, ВТБ
18:15 19.12.2025
 
Британский суд отказал ВТБ во взыскании с VTB Capital $274 миллионов

Bloomberg: ВТБ не удалось взыскать $274 млн с бывшей британской "дочки" банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛОНДОН, 19 дек - ПРАЙМ. Британский суд отказал ВТБ во взыскании 205 миллионов фунтов стерлингов (274 миллионов долларов) с его бывшей британской "дочки" VTB Capital, передает агентство Блумберг.
По информации агентства, банк заявил, что в этом году британское правительство незаконно изменило условия санкций и внешнего управления VTB Capital Plc, в результате чего были аннулированы все задолженности бывшей "дочки" перед банком.
"Я не могу найти в этом решении (правительства - ред.) ни одного элемента незаконности, который требовал бы вмешательства суда... Основания для обжалования банком не указаны, и его иск отклоняется", - приводит Блумберг заявление при вынесении решения судьи Ровена Коллинз Райс.
VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением.
В мае арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital. Иск поступил в суд в феврале 2024 года. Как тогда сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, он был подан "в целях защиты… имущественных интересов" и заявлен "о взыскании задолженности с VTB Capital Plc… по овердрафтному кредиту".
Логотип ВТБ
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
14:13
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала