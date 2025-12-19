https://1prime.ru/20251219/wildberries-865695540.html

Wildberries расширил список товаров для экспресс-доставки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Wildberries расширил список товаров для экспресс-доставки - в тестовом режиме стали доступны для заказа в том числе продукты питания, аптечные товары, живые цветы и продукция повседневного спроса, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании РВБ. Маркетплейс летом прошлого года начал тестировать опцию экспресс-доставки, когда курьер доставляет товар по нужному адресу за период от получаса до четырех часов. Примерно через полгода была запущена в тестовом режиме доставка продуктов питания и готовой еды в некоторых районах Москвы. А летом этого года - готовых блюд из ресторанов и кафе. Сейчас маркетплейс вновь расширил ассортимент для быстрой доставки, а также внедрил для нее новую платформу. "РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу "Экспресс" в мобильном приложении Wildberries. Платформа объединит товары с экспресс-доставкой и самовывозом из магазинов партнеров маркетплейса", - сказали в компании. Так, на платформе "Экспресс" можно выбрать товары, доступные для получения от одного до четырех часов. На ней размещены категории со срочным спросом: от продуктов питания и готовой еды до аптечных товаров, живых цветов и продукции повседневного спроса. Сейчас на платформе есть крупные игроки ритейл-рынка и сервисов доставки. На витрине можно найти полки с продавцами, работающими в формате экспресс-доставки продуктов питания и готовых блюд. Компания планирует расширять пул партнеров по мере развития и масштабирования платформы, добавили в РВБ. При входе на платформу пользователь указывает адрес доставки, на основе которого формируется витрина с доступными товарами и продавцами - на ней есть разделы с категориями товаров, акционные подборки, а также отдельные полки магазинов с предложениями партнеров, работающих в формате экспресс-доставки или самовывоза товаров. "При сценарии с экспресс-доставкой покупатель может перейти на витрину магазина, изучить его ассортимент и добавить товары в отдельную корзину, которая формируется исключительно под заказ этого магазина. Для экспресс-доставки доступны на выбор временные слоты для получения заказа, а также отображается прогресс-бар достижения минимальной суммы корзины, если она установлена продавцом", - отметили в компании. При модели "Самовывоз" покупатель выбирает ближайшую точку самовывоза и удобное время, чтобы забрать заказ. Сейчас функция доступна для российских пользователей в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android, для этого необходимо обновить приложение до последней версии. А в следующем году платформа начнет работать и на сайте маркетплейса.

