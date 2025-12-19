https://1prime.ru/20251219/wsj-865702421.html

СМИ рассказали о разногласиях внутри ЕС из-за российских активов

2025-12-19T10:22+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Неспособность ЕС договориться об использовании замороженных российских активов под кредит Украине подчеркивает разногласия внутри союза, пишет американская газета Wall Street Journal. "Неспособность ЕС договориться о передаче Киеву десятков миллиардов долларов из российских средств подчеркивает разногласия внутри союза относительно того, насколько далеко его страны готовы зайти в противостоянии с Россией", - говорится в публикации. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала. Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

