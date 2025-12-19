Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Изъятие российских активов в ЕС стало маловероятным, пишет WSJ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Изъятие российских активов в ЕС стало маловероятным, пишет WSJ
Изъятие российских активов в ЕС стало маловероятным, пишет WSJ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Изъятие российских активов в ЕС стало маловероятным, пишет WSJ
Возможность использования Евросоюзом замороженных российских активов на цели Киева становится все менее вероятной после решения в ЕС предоставить Украине... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:00+0300
2025-12-19T12:00+0300
экономика
финансы
россия
рф
украина
киев
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Возможность использования Евросоюзом замороженных российских активов на цели Киева становится все менее вероятной после решения в ЕС предоставить Украине кредит, основанный на бюджете ЕС, вместо активов РФ, пишет газета Wall Street Journal. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством. "Сейчас все менее вероятно, что Европа согласует применение до 300 миллиардов долларов российских активов для Украины", - говорится в сообщении. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
https://1prime.ru/20251219/wsj-865702421.html
рф
украина
киев
12:00 19.12.2025
 
Изъятие российских активов в ЕС стало маловероятным, пишет WSJ

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / Henner Damke
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Возможность использования Евросоюзом замороженных российских активов на цели Киева становится все менее вероятной после решения в ЕС предоставить Украине кредит, основанный на бюджете ЕС, вместо активов РФ, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
"Сейчас все менее вероятно, что Европа согласует применение до 300 миллиардов долларов российских активов для Украины", - говорится в сообщении.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
СМИ рассказали о разногласиях внутри ЕС из-за российских активов
