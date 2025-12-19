Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань поднялся выше 11,5 рубля - 19.12.2025
Юань поднялся выше 11,5 рубля
Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 22 октября, после чего немного сбавил темпы роста, следует из данных биржи. | 19.12.2025
2025-12-19T10:12+0300
2025-12-19T10:16+0300
экономика
рынок
торги
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 22 октября, после чего немного сбавил темпы роста, следует из данных биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск рос на 14 копеек, до 11,49 рубля.Минутами ранее юань максимально дорожал до 11,51 рубля.
Новости
рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
10:12 19.12.2025 (обновлено: 10:16 19.12.2025)
 
Юань поднялся выше 11,5 рубля

Юань на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 22 октября

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 22 октября, после чего немного сбавил темпы роста, следует из данных биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск рос на 14 копеек, до 11,49 рубля.
Минутами ранее юань максимально дорожал до 11,51 рубля.
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT
Доля юаня в SWIFT подросла до летних значений
17 декабря, 20:04
 
Экономика Рынок Торги
 
 
