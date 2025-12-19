https://1prime.ru/20251219/yuan--865702251.html

Юань поднялся выше 11,5 рубля

экономика

рынок

торги

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 22 октября, после чего немного сбавил темпы роста, следует из данных биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск рос на 14 копеек, до 11,49 рубля.Минутами ранее юань максимально дорожал до 11,51 рубля.

